全国人大代表、南京市博物总馆副馆长 宋 燕

推开博物馆厚重的大门，仿若穿梭在时间的长河里，历史的声音在耳边回荡，艺术的馨香扑面而来。“六朝古都”南京，3100年建城史、450年建都史积淀的厚重文化都镌刻在博物馆里。如今，南京正在建设“博物馆之城”，从历史宝库到教育沃土，博物馆在不断“上新”的实践中演绎着动人篇章。

“一个博物馆就是一所大学校。”为了让孩子们乐于走进这所“大学校”，南京市博物总馆将“儿童友好”理念融入自身建设：针对孩子们的身高和视角，适当调整展柜高度，让他们不必仰头踮脚就能领略文化之美；培养了“小青莲”“小灵星”“小红帆”“小红梅”等一大批博物馆小志愿者，让他们从自己的视角、用自己的语言讲述博物馆的故事……

让博物馆更好实现文化浸润，需要不断挖掘藏品内涵，精心策划内容丰富、形式多样的展览，设计适合不同年龄段孩子的公共教育课程，让他们在沉浸式互动体验中感受中华优秀传统文化的历史厚度、文明广度、精神高度和现实温度，种下文化传承的种子。在南京市民俗博物馆，古建知识讲解、非遗手工制作、民俗游戏体验等面向青少年的系列品牌主题活动，搭建起孩子们与传统文化对话的桥梁；在南京市博物馆，与南京艺术学院共同打造的“和声千年·乐聚中华——民族融合中的礼乐印记”社教项目，深入挖掘礼乐的文化内涵，通过寓教于乐的课程设计，让青少年从历史中汲取智慧，思考当下。

博物馆里的每一件藏品都是一本打开的书，每一间展厅都是一个生动的课堂。作为一名文博工作者，我越来越深刻地感受到博物馆教育有广阔拓展空间。积极开拓展览内容、推进课程研发、丰富教育形式，让博物馆教育更具活力、实效，就会吸引越来越多的青少年走进博物馆、爱上博物馆，在多元对话中读懂中国。

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 13 版）

(责编：李依环、孙竞)