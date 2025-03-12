全国政协委员、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长 徐 星

河南自然博物馆展厅。

左冬辰摄

习近平总书记指出：科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。

自然博物馆就是实现科学普及最重要的渠道之一。伴随着近年持续的“博物馆热”，我国自然博物馆进入一个蓬勃发展时期，不仅公立博物馆在继续发展壮大，民营博物馆也开始兴起，博物馆事业发展呈现出灵活多样的业态。尽管如此，自然博物馆事业的发展仍面临诸多挑战，包括公立博物馆的高质量可持续发展问题、民营博物馆发展的法规政策环境问题、数字化和互联网带来的挑战以及传统博物馆的低效运营等。

在我看来，博物馆的发展需要重新考虑其功能，思考新的运营方式。博物馆天然具有公益性特征。传统的公益化组织，往往存在低效率等问题，从受益者角度考虑较少或考虑不够周全，使其公益性难以得到充分发挥。这就要求博物馆转化思路，一切从“客户”（观众）的需求出发，从“展品”提供者变成“产品”提供者。

推动小型化、标准化、主题化的展陈类科普产品生产，推动小众文创产品变为大众消费产品，是博物馆发展的重要方向。在这方面，民营博物馆呈现出蓬勃的创造力和生长活力，在展陈场所、人群和方式等方面积极发力。如广州的正佳自然科学博物馆，开在一个大型商厦中；浙江绍兴的盘古化石馆，位于古镇内的民居，其展陈也营造出一种家一样的感觉；桂林水印矿时艺术馆，开在酒店里；福建英良石材自然历史博物馆，设置在产业园区，利用集团办公楼空间改装建成……这些民营博物馆，满足了更多样性的社会需求。可以说，一个富有活力的民营博物馆体系开始出现。

当然，民营博物馆的发展也面临一些短板，其中较为突出的问题即科普的准确性、权威性、前沿性不足，未来，民营博物馆需要加强和科研机构的合作，提高其“科学含量”。

如今，公众对科学的热情和科学素养正快速提高。新的传播媒介和传播形式、人工智能技术的发展，也让科普越来越“触手可及”。这既给博物馆事业发展带来了挑战，也带来了新机遇。

博物馆事业的发展，最终还需要回归到一个根本问题：公众为什么要去博物馆？

博物馆的藏品和标本，是公众对真实体验需求的载体，如何围绕藏品和标本讲好故事，是展陈及研学等教育活动的核心；同时，博物馆也是一个特殊的社交场所，人们在这里实现互动、分享和获得启迪。未来的博物馆不仅要考虑收藏、展陈、教育和研究等功能，也要加强社交功能，更好地结合数字化、互联网和人工智能技术做好服务，惠及更多人群。

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 13 版）

(责编：李依环、孙竞)