配备科研支持团队、优化设备采购流程、完善人才评价机制

本报记者 申智林

图为贾传坤（右）在指导学生做实验。

刘飘逸摄

今年全国两会，习近平总书记在看望参加政协会议的民盟民进教育界委员并参加联组会时强调：“新时代新征程，必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求，强化教育对科技和人才的支撑作用，进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。”

合同洽谈阶段就同步启动实验室建设；现场办公为科研团队解决经费和实验场地难题；改革评价体系，引导科研人员专注于最擅长的事情……如何形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面？长沙理工大学贾传坤教授的经历，印证了完备的科研服务体系对人才成长的重要性。

——编 者

开完学术会议，湖南长沙理工大学能源与动力工程学院副院长、教授贾传坤赶回学校的新能源大楼3B栋，学生的液流电池实验等着他指导。

大楼1到5层，是7年间他一手搭建起来的实验平台。实验器材和设备挤满了每一间实验室——这是支撑团队进行储能液流电池装备制造及关键材料研究的基础。

贾传坤清楚地记得，7年前第一次购置一台十几万元的测试设备时，繁冗的流程手续一度让他焦头烂额。而现在，科研团队最新提出的设备采购需求，有些不出半个月就能到位——速度快到实验室甚至没来得及调整布局。

潜心做科研，安心带团队。“这几年，更完备的科研服务体系和更灵活的人才管理机制，真正给我们松了绑。”贾传坤感慨。

入职第二天实验室就全面启动

2016年，湖南省在海内外寻才问贤，探索在前沿科创领域成建制引入科研团队。有着化学与材料背景、从事先进液流电池研究的80后夫妇贾传坤和妻子丁美被选中。

与绝大多数科研人员一样，贾传坤和丁美最先考虑的是科研条件能否跟得上。初次接触，贾传坤提出希望有300平方米的实验室和支持科研的基础装置。条件被一口应允。然而2017年4月，贾传坤第一次到学校实地考察却“傻眼”了——实验室还在建设中，能不能如期兑现承诺是个大大的问号。

之后，贾传坤时不时接到长沙理工大学科研支持团队的电话。单个实验室要多大、实验台规格几何、通风装置有什么特殊要求……一个个问题专业又细致，让他安心不少。他画了一张实验室布局草图，列出最基础的实验器材目录，交给了学院。

当年10月，贾传坤和丁美如期归来。到长沙理工大学一看，两人倍感惊喜，“实验室很完备，甚至连实验耗材都已经准备好。”第二天，全新搭建的实验室就全面启动了。

“惊喜”的背后，是许多个“第一次”——长沙理工大学成立了专门的科研支持专班，同时改革科研管理机制。开通绿色通道，第一次在人才待遇方面给予如此大的自主权；第一次在合同洽谈阶段就同步启动实验室建设……

“想引入金凤凰，先栽好梧桐树。”长沙理工大学人事处处长刘宏伟说。

采购进口仪器设备流程太慢？改！

原以为一切顺利，没成想，头一年，采购进口仪器设备让贾传坤犯了难。

按照有关管理规定，采购设备，特别是进口设备，需要招标、采购、验收、入库4个环节，涉及科研、财务、资产等多个部门，有多道流程。审批环节多，采购流程长，“有的团队提出采购需求，设备半年多甚至一两年都不能到位。”贾传坤说。

怎么办？“资金补充是一方面，更应该从服务流程优化入手，将科研人员从繁重的事务性工作中解放出来。”长沙理工大学科技处处长胡林说。

为此，长沙理工大学全面优化资产设备采购程序，再造招标、采购、验收、入库等各环节流程。一方面，建立线上办公自动化系统，科研人员有设备采购需要，只需一次性提交，后续流程由科研服务团队代跑；另一方面，打通各部门壁垒，将各个独立条线归为整体，缩减所需时间。

“以验收环节为例，新添置的设备以前可能3个月甚至半年才能组织专家验收一次，实现入库，现在基本上做到随采随验。”胡林说，仅此一项，设备交付实验室所需时间就能缩短几个月。

流程优化之外，长沙理工大学也全力用好各类政策。2023年，湖南出台面向科研机构的贴息贷款政策，以解决高校和科研院所在采购和更新实验装置、实验设备方面的资金难题。长沙理工大学通过申请该项金融支持，补足了众多院系多年来的硬件短板。

优化评价方式，心无旁骛做研究促转化

2022年12月底，长沙理工大学与北京一家公司签署相关合同，贾传坤团队将发明的5项专利权和5项专利申请权转让给企业，转让费合计2700万元。

2023年4月，贾传坤再将废旧沥青混合料石料和沥青高效分离、沥青回收及资源化利用等相关技术和专利，以1400万元授权给浙江一家公司，启动产业化进程。

短短半年时间，贾传坤主导的科研团队两获千万级的科研成果转化大单。他觉得，这和学校相对合理的用人导向以及人才评价体系密切相关。

入职时，学校与贾传坤团队及个人都签订了合同，在论文发表、省部级基金项目申报、科研成果转化、教育教学成绩、人才培养等方面都做了详细约定。“签合同的时候，觉得单项条件不算特别高，没想到，越往后越觉得压力大。”贾传坤说。

“学校的初衷是希望最大限度地激发人才的生产力，但我们综合研究之后，发现确实不尽合理。”刘宏伟说，“人的精力有限，所擅长的事情也各不相同，与其要求科研人员面面俱到，不如引导其做好其中一方面。”

确立科学的评价体系，有效发挥指挥棒作用。在这一思路指导下，长沙理工大学改变对科研人才的评价方式——只要某一方面取得显著成绩，合同中约定的其他条款可适当降低标准。

“贾传坤具备跨学科交叉研究的背景，在研课题本身又具有极强的应用属性，因此，我们就鼓励他多关注行业实际问题，在科技成果转化方面多下功夫。”胡林说。如今，贾传坤被遴选为湖南省科技领军人才，他可以心无旁骛地做研究，并将成果应用到相关行业的发展中。

“高校作为教育、科技、人才的重要结合点和交汇点，只有主动融入党和国家事业发展大局，不断深化教育综合改革，优化科技创新体制和人才培养机制，促进教育链、人才链、产业链、创新链深度融合，才能为实现中国式现代化提供更加强大的支撑。”长沙理工大学党委书记付宏渊说。

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人尽其才，才尽其用，营造好支撑科技创新的用人空间。2024年10月，湖南省出台举措，统筹教育科技人才体制机制一体改革。围绕“1+2”国家实验室体系、“4+4科创工程”、长沙全球研发中心城市、湘江科学城等重要载体，以平台聚人才，以人才担项目，以项目出成果。全省范围内，人才发现、选拔、培养、评价、激励等制度逐步完善，以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系逐步建立，相关高校和科研院所的创新活力进一步得到释放。

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 12 版）

(责编：李依环、孙竞)