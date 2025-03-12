打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

破除“三十五岁门槛”，建设更公平就业市场（民生观·两会热词怎么看）

商 旸
2025年03月12日08:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

希望全社会共同努力，让年龄不再成为标签，创造一个没有歧视的就业市场

“促进充分就业、提高就业质量”“坚决纠正各类就业歧视”……今年全国两会，政府工作报告提出更大力度稳定和扩大就业。就业是家事更是国事。对此，参会代表委员高度关注，尤其对“35岁就业门槛”现象提出见解和建议。

全国人大代表郑功成表示，国家已经开始实施渐进式延迟退休，就业还设置年龄门槛已然不妥。全国政协委员张凯丽认为，35岁是一个非常年轻的岁数，正是干事的时候，不应以此年龄为工作设限。

在一些行业、一些领域不同程度地存在着“35岁就业门槛”。35岁年龄限制，被有的企业明确写进招聘信息，在一些互联网公司里则成为一个隐性规则。

目前，我国新增劳动力平均受教育年限超14年，进入高等教育阶段。受教育年限的延长必然带来就业时间的推迟，却很快迎来所谓的“35岁瓶颈期”，既加剧职场焦虑，也影响社会氛围。

越来越多的用工需求依赖于劳动者的高素质、高技能，而非单纯比拼体力和延长劳动时间。用人单位如果仍简单地以年龄划线，不但抑制劳动者的创造力和流动性，侵害就业权益，也容易错失经验丰富的人才，影响组织效能和创造潜力，是对劳动资源的一种浪费。

其实，任何年龄标准都不该成为劳动者平等就业的阻碍。在老龄化社会进程加快的背景下，大龄劳动者的权益保障应该得到更多关注。现在，有接近3亿的农民工在城市里参与建设、提供服务，可他们中超过50岁的求职者已经被某些行业挡在门外。如果说建筑业等重体力行业以年龄设限还有一定合理性，那更强调技术和经验的行业，比如家政业，也把年龄当成门槛，就显得简单和武断。面对大龄农民工，用工方不该“一刀切”，而应根据求职者的身体状况、能力情况分类施策，做出更加妥善的处理。

与就业机会相匹配的应该是能力，过分以年龄为标签而不看实际贡献，不但于理不合，于法也不符。年龄限制涉嫌违反劳动法、就业促进法中“平等就业”原则，构成事实歧视，应该引起重视并加以解决。建议主管部门清理带有年龄歧视的政策文件，制定专项行动方案，更加鲜明地反对就业年龄歧视；建立和畅通劳动者申诉途径，督促用人单位纠正无正当理由的年龄限制。用人单位也应该以更加精细化的态度，设立人才评价机制和岗位招聘标准，看能力看作为。年龄应成为经验的注解，而非劳动者能力的枷锁。

破除“35岁就业门槛”需要多方协同。这不仅关乎个体权益，更是应对人口结构变化、释放人力资源潜力的必然选择。希望全社会共同努力，让年龄不再成为标签，创造一个没有歧视的就业市场，在公平、公正的环境中实现自身价值。

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 10 版）

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部