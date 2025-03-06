原标题：黑龙江哈尔滨：“开学第一课”消防进校园

3月5日，哈尔滨市消防救援支队在道里区爱建学校开展消防进校园“开学第一课”活动。活动通过“直播授课+现场互动”的方式为中小学师生、家长和网友送上一堂生动有趣的消防安全知识课。通过穿戴消防头盔和战斗服、应急疏散演练、参观消防科普体验馆等方式，让师生在实践中提高消防安全意识。

图为学生们现场穿戴消防头盔和战斗服。中新社记者 赵宇航 摄

图为学生们参观道里区消防救援大队消防科普体验馆内电器火灾演示实验台。中新社记者 赵宇航 摄

图为学生们参观道里区消防救援大队消防科普体验馆内幻影成像燃烧三要素实验台。中新社记者 赵宇航 摄

图为学生们参观道里区消防救援大队消防科普体验馆内电器火灾演示实验台。中新社记者 赵宇航 摄

图为学生们进行应急疏散演练。中新社记者 赵宇航 摄

图为学生们参观道里区消防救援大队消防科普体验馆内火场真实体验演示区。中新社记者 赵宇航 摄

图为消防员介绍消防装备。中新社记者 赵宇航 摄

图为消防员利用VR展示火灾如何逃生。中新社记者 赵宇航 摄

图为消防安全知识授课现场。中新社记者 赵宇航 摄

(责编：郝孟佳、孙竞)