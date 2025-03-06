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遵义职业技术学院现代农业系教授邱宁宏代表：

培养更多涉农职业教育人才

2025年03月06日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：培养更多涉农职业教育人才

今年的政府工作报告提出，“推进职普融通、产教融合,增强职业教育适应性”。从教30年来，我始终关注如何通过农业职业教育的提质增效，培养更多下得去、留得住、干得好的“新农人”。

今年的中央一号文件明确，“完善乡村人才培育和发展机制”“提升涉农职业教育水平，鼓励职业学校与农业企业等组建产教联合体”。我建议，设立涉农职业教育专项发展基金，提高涉农专业的生均拨款标准，结合农业现代化发展新趋势，及时更新实验实训设备、搭建教学平台；鼓励企业与职业学校合作开办产教融合实训基地，吸纳更多涉农专业学生实习就业；完善涉农人才激励政策，因地制宜探索涉农专业定向培养和定岗就业机制，鼓励更多人才扎根乡村、服务基层；提升涉农职教教师培养水平，培养更多具备专业实践能力的“双师型”教师；加大对涉农职业教育经费的监管和效益评估，开展定期审计，动态调整资金流向和支持方向。

（记者陈冠合、邱玥采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

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