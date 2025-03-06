原标题：科研“玫瑰” 如此绽放

“科学研究不分‘她’和‘他’，只要付出足够努力，都可以作出无愧时代的贡献……”3月3日，中国工程院院士、华中农业大学动物科学技术学院动物医学院教授金梅林，做客女科学家沙龙活动，与华中农大师生共话发挥科技“她力量”，共筑美好“她未来”。

从禽流感到非洲猪瘟，从实验室到养殖场，从治已病到治未病……金梅林与动物传染病“缠斗”40余载，将心血倾注于我国的动物防疫事业和兽医公共卫生安全之中。

“我从事这个研究，和父亲的言传身教分不开。”金梅林说，她的父亲曾任湖北省畜牧兽医专科学校第一任校长，还曾出任湖北省第一所兽医生物制品厂的负责人，研发出多种畜禽疫病防控产品。暑假时，她跟着父亲去牧场，看兽医给牛羊治病，听老师讲解病毒传播的规律。

“那些游动的微生物深深吸引了我。”金梅林回忆。显微镜下的微观世界与牧场里的鲜活实践，悄然在她心中种下科研的种子。1980年，金梅林从北京大学兽医生物学专业毕业后，加入华中农业大学从事教研工作。

2004年，高致病性禽流感在我国肆虐，严重威胁家禽产业，还可能跨种传染给人类。金梅林团队临危受命，一头扎进实验室。

“人病兽防，必须跑在病毒前面。病毒在变异，我们的检测技术却依赖进口，价格贵、效率低，这怎么能行？”她带领团队筛选出病毒特异性抗原表位，研制100多株单克隆抗体，开发出快准廉的、适合不同需求的检测试剂盒21种，打破国外垄断。试纸条5分钟出结果，灵敏度比国外产品高16倍，而价格仅为其十分之一。这项成果被列入国家防控产品名录，为关口前移、早期预警提供了国家重点新产品。

更大的挑战是疫苗研发。2009年，甲型H1N1流感全球暴发，病毒源自猪流感变异，“人—猪—人”跨种循环传播风险极大。金梅林团队率先分离本土毒株，研发出国内首个猪流感疫苗，可对多种亚型病毒提供交叉保护。“动物免疫屏障筑牢了，人感染的风险才能降低。”她目光坚定。

猪痢疾曾在我国广泛流行，金梅林创新培养系统，有效遏制了疫情。猪丹毒“老病再发”时，她研制的猪丹毒亚单位疫苗能提供80%以上的免疫保护……

2018年，非洲猪瘟来袭。非洲猪瘟疫苗研制是世界性难题，金梅林带领团队开始研究非洲猪瘟疫苗和相关技术。功夫不负有心人，金梅林团队率先研制出7项诊断制剂，其中核酸检测试剂盒获批在全国推广应用。

在湖北黄冈的养猪场，金梅林手把手教农户使用检测试纸；在青海规模化猪场，她向农民推广最新自主研发疫苗；她还从中草药中筛选出抗病毒分子，研制成生物制剂，帮助养殖户减少抗生素使用……数十年来，金梅林团队获授权国内外发明专利82件，实现28项新兽药注册产品转化和产业化，相关技术发明转让企业65项/次。

如今，金梅林依然每天工作到深夜。她的电脑里存着未来十年的规划：构建动物疫病智能预警系统、研发多联多价疫苗、推动“可食用疫苗”产业化……

（记者 张锐 通讯员 刘欣然）

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