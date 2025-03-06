打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科研“玫瑰” 如此绽放

——专注动物传染病防治的“巾帼院士”金梅林

2025年03月06日08:37 | 来源：光明日报
小字号

原标题：科研“玫瑰” 如此绽放

“科学研究不分‘她’和‘他’，只要付出足够努力，都可以作出无愧时代的贡献……”3月3日，中国工程院院士、华中农业大学动物科学技术学院动物医学院教授金梅林，做客女科学家沙龙活动，与华中农大师生共话发挥科技“她力量”，共筑美好“她未来”。

从禽流感到非洲猪瘟，从实验室到养殖场，从治已病到治未病……金梅林与动物传染病“缠斗”40余载，将心血倾注于我国的动物防疫事业和兽医公共卫生安全之中。

“我从事这个研究，和父亲的言传身教分不开。”金梅林说，她的父亲曾任湖北省畜牧兽医专科学校第一任校长，还曾出任湖北省第一所兽医生物制品厂的负责人，研发出多种畜禽疫病防控产品。暑假时，她跟着父亲去牧场，看兽医给牛羊治病，听老师讲解病毒传播的规律。

“那些游动的微生物深深吸引了我。”金梅林回忆。显微镜下的微观世界与牧场里的鲜活实践，悄然在她心中种下科研的种子。1980年，金梅林从北京大学兽医生物学专业毕业后，加入华中农业大学从事教研工作。

2004年，高致病性禽流感在我国肆虐，严重威胁家禽产业，还可能跨种传染给人类。金梅林团队临危受命，一头扎进实验室。

“人病兽防，必须跑在病毒前面。病毒在变异，我们的检测技术却依赖进口，价格贵、效率低，这怎么能行？”她带领团队筛选出病毒特异性抗原表位，研制100多株单克隆抗体，开发出快准廉的、适合不同需求的检测试剂盒21种，打破国外垄断。试纸条5分钟出结果，灵敏度比国外产品高16倍，而价格仅为其十分之一。这项成果被列入国家防控产品名录，为关口前移、早期预警提供了国家重点新产品。

更大的挑战是疫苗研发。2009年，甲型H1N1流感全球暴发，病毒源自猪流感变异，“人—猪—人”跨种循环传播风险极大。金梅林团队率先分离本土毒株，研发出国内首个猪流感疫苗，可对多种亚型病毒提供交叉保护。“动物免疫屏障筑牢了，人感染的风险才能降低。”她目光坚定。

猪痢疾曾在我国广泛流行，金梅林创新培养系统，有效遏制了疫情。猪丹毒“老病再发”时，她研制的猪丹毒亚单位疫苗能提供80%以上的免疫保护……

2018年，非洲猪瘟来袭。非洲猪瘟疫苗研制是世界性难题，金梅林带领团队开始研究非洲猪瘟疫苗和相关技术。功夫不负有心人，金梅林团队率先研制出7项诊断制剂，其中核酸检测试剂盒获批在全国推广应用。

在湖北黄冈的养猪场，金梅林手把手教农户使用检测试纸；在青海规模化猪场，她向农民推广最新自主研发疫苗；她还从中草药中筛选出抗病毒分子，研制成生物制剂，帮助养殖户减少抗生素使用……数十年来，金梅林团队获授权国内外发明专利82件，实现28项新兽药注册产品转化和产业化，相关技术发明转让企业65项/次。

如今，金梅林依然每天工作到深夜。她的电脑里存着未来十年的规划：构建动物疫病智能预警系统、研发多联多价疫苗、推动“可食用疫苗”产业化……

（记者 张锐 通讯员 刘欣然）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部