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推动中医药传承与创新发展

2025年03月06日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：推动中医药传承与创新发展

张伯礼 全国人大代表、中国工程院院士

张伯礼 全国人大代表、中国工程院院士

【代表委员手记】

今年，是我作为全国人大代表履职的第18个年头。身处人民大会堂，我感到熟悉又亲切，作为全国人大代表的责任感油然而生。身为中医药领域的科研工作者，我深刻认识到中医药传承与创新发展的重要意义，也清楚自己肩负着为百姓需求发声、为中医药事业奔走、为国家发展建言献策的重任。

今年的政府工作报告提出因地制宜发展新质生产力，并强调推动科技创新和产业创新融合发展。这些论述增强了我们推进“现代中药新质生产力科技创新工程”的信心，也让我们明确了工作重点，即引进人工智能、先进制造技术，以标准引领，使传统的中药制造产业迭代升级，助力培育新质生产力。

我始终坚信，中医药是中华民族的瑰宝，是健康中国建设的重要支撑。其中，中医药的传承与创新发展一直是我关注的核心焦点。

在十几年任期内，我提交了数十份与中医药相关的议案和建议，内容涵盖中医药立法、人才培养、中医药产业、中医药科技创新等多个领域。相关部门对我的建议都很重视，并积极推动建议落实。

例如，2010年，我提出的“政府大力推进健康服务业发展”建议得到采纳，相关部门邀请我参与相关规划和政策调研与论证工作。如今，“健康服务业”已经形成数万亿的产业规模。此前，我数次提出的“加快‘中医药立法’”建议也受到重视。我也因此参加了中医药立法的调研和论证工作。2016年，《中华人民共和国中医药法》通过，有力地促进了中医药事业发展。

近年来，国家对中医药发展给予了高度关注，出台了一系列支持政策。《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》明确指出，“大力推动中药质量提升和产业高质量发展”。这极大地鼓舞了我，也让我更加坚定了为中医药事业奋斗的决心。

在今年的两会上，我将着重关注4个方面的话题：第一，加快建立中药经典名方保护制度；第二，加强中医药科普工作；第三，推动中医药与现代科技深度融合，形成新质生产力；第四，完善医保目录，做实普药、做强大药。

以推动中医药与现代科技深度融合为例，我认为应抓住人工智能发展的契机，系统规划医药工业智能化战略布局与标准体系，制定未来5至10年的发展战略，组建“医药AI产业促进联合工作组”，定期召开联席会议，解决政策衔接、标准统一以及监管协同等方面的问题。同时，相关部门可实施成果转化激励政策，使人工智能医药科技成果更快地从实验室走向生产线，推动医药工业实现高质量发展。（记者 陈曦整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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