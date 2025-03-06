原标题：关注科技创新 回应社会关切

我国已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群；进一步借助科技转型和产业变革的规律来加大人才培养；对于涉及乱检查问题，推广数据共享、监测预警等智慧监管方式；积极稳妥引导银行保险公司投早、投小、投长期、投硬科技……

3月5日，在十四届全国人大三次会议首场“部长通道”上，交通运输部部长刘伟、教育部部长怀进鹏、国家市场监督管理总局局长罗文、国家金融监督管理总局局长李云泽，用扎实的数据和生动的案例共话高质量发展。

亮数据，晒发展成就

“我国高速铁路通车里程已达4.8万公里，高速公路通车里程达到19万公里，均居世界第一位。”刘伟介绍，我国综合立体交通网里程已达600万公里，“6轴7廊8通道”已建成90%。这些重大交通基础设施的建设，为中国式现代化建设提供了坚实的物质基础。

从中国高铁的技术水平看，京张高铁是世界上第一条时速350公里的智能化高速铁路。从中国桥来看，港珠澳大桥是世界上最长的跨海大桥。2024年刚刚通车的深中通道，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程。

今年的政府工作报告提出，加快建设统一开放的交通运输市场，实施降低全社会物流成本专项行动。刘伟表示，交通运输部将大力推动大众货物和集装箱中长距离运输的“公转铁”“公转水”，优化调整运输结构。

近期，DeepSeek、智能机器人等引起了广泛关注。当前新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，对相关人才的需求也越来越迫切。对此，怀进鹏说，DeepSeek和机器人引发关注，从一个方面说明了中国科技创新和人才培养的效果。但与此同时，这些现象也向我们提出了一个问题——面对重大科技变化和产业变革，教育该如何应对？

“教育部将会以制定和实施《教育强国三年行动计划纲要》为基本出发点，推动高等教育综合改革。”怀进鹏说，在当前科技发展和产业变革中，教育部会加大产教融合和科教融汇的力度，协调相关部门和行业共同建立一个有利于人才成长和创新发展相融合的生态和组织机制，围绕产业变革加快和加强学科布局。

基础教育关系到千家万户，老百姓对此十分关心关切。怀进鹏说，我国有将近50万所学校、2.3亿基础教育的办学人数。目前，我国学前教育入园率达到91.1%，义务教育巩固率达到95.7%。根据2021年的基本数据统计，全国2895个县，基本实现了义务教育基本均衡。其中，85%的城镇务工随迁子女都能够进入到公办学校，享受有质量的义务教育。

察民情，解民之所忧

近年来，我国平台经济快速发展。但在其背后，也出现了平台规则不公平、收费不合理、算法不透明、直播电商乱象频出等问题。

罗文说，2024年，国家市场监督管理总局联合多个部门开展网络市场监管促发展、保安全专项行动，持续优化平台经济竞争生态，同时大力支持平台企业在国际竞争中展现身手。针对现实中暴露出的问题，市场监管部门将积极配合有关部门加强综合治理，督促平台企业提高算法透明度，优化算法规则，切实有力地保障新就业形态劳动者的合法权益。

2024年，我国经济社会运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。对此，李云泽表示，金融行业稳健运行，主要监管指标都处于健康之间，银行资本充足率提高到16%，保险偿付能力上升至200%，不良贷款率下降到了1.5%。

“随着我国经济步入新发展阶段，提振消费日益成为经济增长的主引擎，科技创新更是高质量发展的动力源，我们将按照政府工作报告的要求，着力加强这两方面的工作。”针对记者关于金融如何提振消费、如何以金融资源的优化配置推动科技创新和产业创新融合的问题时，李云泽回答道。

此外，针对老百姓关心的房地产问题，李云泽表示，国家金融监督管理总局将重点抓两方面工作，一是支持稳楼市，持续推动融资协调机制扩围增效，拉长“白名单”，让更多符合条件的项目拿到贷款，坚决做好保交房工作；二是配合促转型，抓紧研究制定配套融资制度，支持房地产发展新模式的构建，促进房地产市场持续健康发展。（记者 洪敬谱 韩 荣）

(责编：郝孟佳、李昉)