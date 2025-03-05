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2025年度高校思想政治工作研讨会召开

2025年03月05日10:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月5日电 （记者郝孟佳）据教育部官网消息，2025年度高校思想政治工作研讨会日前召开。会议总结2024年高校思想政治工作进展成效，强调2025年要牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，加强优质化教育资源供给，集中精力统筹发展和安全，构建新机制和创设新赛道，切实提升守正创新和改革攻坚思维能力。

会议指出，2025年高校战线要聚焦立德树人根本任务，对标对表《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》关于塑造立德树人新格局的重大部署，全面推动新时代立德树人工程落地见效，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，坚决守住高校政治安全和校园稳定的底线根基，着力提升高校基层党建质量，下大气力抓好高校辅导员队伍建设。

会议要求，各地各高校要完善全流程抓落实工作链条，强化正风肃纪、调查研究、协同联动、数字赋能、跟踪问效，以钉钉子精神确保各项任务落地见效。

会上还介绍了启动实施新时代立德树人工程的有关考虑，提出要以党的十八大以来久久为功推进立德树人，特别是实施“时代新人铸魂工程”取得的一系列成果和专业化支撑、队伍支撑、数字支撑为“四梁八柱”，坚持试点先行和自主探索相结合，构建数字化评价体系。

(责编：李昉、熊旭)

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