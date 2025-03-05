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青海首次全面系统开展大型真菌资源调查

2025年03月05日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：青海首次全面系统开展大型真菌资源调查

记者4日从青海省林业和草原局获悉，青海省林草局联合中国科学院西北高原生物研究所、海南大学、北京林业大学等单位的20多名国内权威真菌分类专家，历时3年完成对青海省大型真菌资源的专项调查，这是青海省首次全面系统开展大型真菌资源调查，填补了青海许多区域大型真菌多样性调查研究的空白。

大型真菌是能够形成肉眼可见子实体的真菌的总称，拥有重要的生态、经济和社会价值。青海是全球生物多样性热点区域之一，海拔跨度大、生境多样，气候条件独特，孕育了高度特化的真菌群落，但长期以来缺乏系统性调查研究。2022年以来，联合科考组采用样地、样方结合随机踏查方法，获得了大型真菌标本5653份，拍摄生境照片25632张，以及基因片段序列3852条。联合科考组通过对大型真菌标本外部特征深度剖析、观察和数据分析，并结合真菌DNA条形码技术和分子系统发育研究，调查共鉴定大型真菌807种，其中子囊菌6目、21科、35属、57种，担子菌18目、81科、249属、750种。其中担子菌门伞菌目物种数量最多，共487种，占60.6%；其次是多孔菌目70种。科水平上，物种数量前三的为口蘑科75种、蘑菇科42种、多孔菌科35种。

截至目前，该专项调查已发表大型真菌新物种10个，同时还有一批待描述的新种和中国地理新分布种，以及大量的青海省新记录种。通过对青海省大型真菌资源评价，筛选出可食用菌109种、药用菌77种、有毒菌76种，分离出具有经济价值的菌株55种258株，为后续开发利用大型真菌资源打下基础。（记者王雯静、万玛加）

(责编：李昉、郝孟佳)

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