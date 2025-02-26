2月21日，在山东省青岛市崂山区第三实验小学，一堂别开生面的人工智能教育课正在进行。

课堂上，教师张雅楠正指导学生用生成式人工智能设计中医药文创。“我们课程的一大亮点是将技术与文化深度融合。学生在课堂上运用所学知识完成电路搭建、中草药文创设计以及调研报告撰写。这种‘技术赋能文化，成果反哺校园’的模式，帮助学生了解技术的价值。”张雅楠告诉记者。

这只是崂山区中小学校聚力发展人工智能教育的一个缩影。在崂山区，一场科技与教育融合的探索正在上演：“崂山区课堂教学云平台”为3063名教师搭建了智慧教学终端；“山海AI”人工智能竞赛系列活动的开展，激发学生对人工智能的兴趣。

创新教育体系

“崂山区积极推进中小学人工智能教育，根据自身特色，持续完善教学体系、强化师资力量、推进品牌建设等，持续探索人工智能教育新模式，并在中小学校全面启动了人工智能教育课程的试验和推广工作。”崂山区教育和体育局数字教育研究中心负责人张泽治介绍。

崂山区中小学校一线教师结合基础教育阶段学生的学习特点，以项目制教学为核心，开发出一套适合学生的人工智能课程体系，并深入开展创新研究。同时，教师持续整合现有教育资源，强化人工智能与信息技术、创客、机器人、STEAM教育及程序设计的内在联系，打造出与人工智能紧密结合的特色精品课程。

崂山区还成立人工智能实验室，通过常态化集体备课，逐步建立起一支人工智能骨干教师队伍。同时，实验室聘请高校和科研院所的专家担任高级顾问，对崂山区人工智能课程进行全面把关和指导，并定期为骨干教师举办专题讲座。

此外，崂山区教体局依托优质教师队伍，推进“山海课程”品牌建设。该课程品牌注重将人工智能等新技术融入教育教学之中，形成了具有地方特色的课程体系。

在一系列激励措施的促进下，崂山区中小学人工智能教育普及程度得到提升。崂山区第二实验小学、合肥路小学、沙子口小学等多所学校均开设了人工智能课程，一个中小学人工智能教育的高地在山海之间悄然崛起。

探索学科融合

“在学校的人工智能课上，我们体验到了科技与文化融合的魅力。”崂山区第三实验小学四年级二班荷露中队学生王璟仪告诉记者，在参与“智能本草小助手”项目时，她和小伙伴们从设计问卷调研中医药知识，到利用在线平台训练中草药识别模型，每一步都充满了挑战与乐趣。

在崂山区，学科融合已成为中小学人工智能发展的一个重要方向。以崂山区第三实验小学为例，该校正结合自身特色，探索“人工智能+”学科建设路径，切实提升学生的人工智能素养。

“学校将人工智能教育定位为‘传统文化创新传承的引擎’，并构建了‘一体两翼’战略框架。”崂山区第三实验小学校长阎志清介绍，“一体”是以中医药文化为载体的跨学科课程体系，“两翼”是智能化实践平台和师资生态建设。

目前，崂山区第三实验小学开发出《人工智能+中医药》校本课程，在其中融入24节气、海洋药材等地域特色。此外，该校还建设“空中百草园”智慧种植基地，集成物联网监测和AI识别系统，让学生实时观察草药生长情况，并联动进行模型训练。

“课程确实很有挑战性，尤其是跨学科任务。”王璟仪说，例如，在设计“智能本草小助手”外观时，既要学习美术软件绘制草图，又要考虑硬件尺寸和稳定性；训练模型时还要了解一些植物学知识。但团队合作让这一切变得简单起来——有的同学负责写代码，有的同学进行数据预处理，还有的同学用剪纸和绘画创作出中草药文创作品。“最大的收获是，我发现人工智能不是冷冰冰的技术，它还能成为传统文化传承的得力助手。”她说。

阎志清表示，学校将着力拓展人工智能在中医药领域的应用场景，并联合高校开展“中医药大模型”研究、与企业合作开发开源教学工具包，降低人工智能实践门槛。“我们相信，当学生能够运用人工智能为草药写诗、用代码演绎中医药典故时，他们不仅会成为技术的使用者，更将成为文化传承的创新者。”阎志清说。（夏天一、宋迎迎、赵子健）

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