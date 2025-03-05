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激发中国人文学术原创活力（履职故事）

全国政协委员、中国社会科学院文学研究所研究员 刘 宁
2025年03月05日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　古典文学是中华民族宝贵的文化遗产，为建设文化强国、增强文化自信提供强大的精神力量。我从事中国古典文学研究，如何提升中国人文学术的原创活力，是我始终关心的问题。

　　中国人文学术的自主原创，要立足中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。去年世界古典学大会的召开，对古典学研究提出了新要求。中国古典文献学关乎中华文明的传承发展，古典文献学学科建设是我今年最关注的问题。将古典文献学设立为一级学科，改进古籍人才评价奖励机制，有助于加强古籍人才队伍建设，赓续中华文脉。

　　青年学者是学术原创的重要力量。我曾建言学术期刊要多关心青年作者，得到有关部门的积极回应。成果评价是科研活动的“指挥棒”。在调研中，我关注到当前存在“重论文轻著作”的现象。人文社科学术评价过分看重论文，导致一些学者不重视写书。“著书立说”是中国学术的优良传统，鼓励学者用心写书，锤炼原创精品，对于激发人文学术原创活力，意义深远。

　　原创能力是哲学社会科学的核心竞争力。哲学社会科学有没有中国特色，归根到底要看有没有主体性、原创性。身为政协委员和古典文学研究者，我将继续深入调研、认真思考，为弘扬中华优秀传统文化、构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量。

　　（本报记者  韩维正整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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