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加强出生缺陷防控工作

2025年03月05日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：加强出生缺陷防控工作

全国人大代表、山西医科大学校长解军 

全国人大代表、山西医科大学校长解军 

出生缺陷是影响人口质量、家庭幸福和社会发展的重大公共卫生问题。近年来，尽管我国医疗技术和公共卫生体系不断完善，但出生缺陷防控工作仍面临诸多挑战，如地区间出生缺陷防控资源分布不均、科研支持不够和公众认知参与度低等。对此，我提出如下建议。

一是强化基层医疗能力与资源均衡配置。为基层医疗机构配备便携式超声和基因检测设备，加强基层医生遗传咨询和产前诊断培训，推广“医联体+远程医疗”模式，建立多学科协作团队，提高出生缺陷筛查覆盖率与诊断能力。

二是加大科研专项投入。提高出生缺陷研究经费占卫生总投入的比例，推动建设出生缺陷防控专项惠民项目，重点支持环境致畸机制和单基因病研究。建立国家出生缺陷大数据中心，鼓励医疗机构与高校、科研机构合作，开展出生缺陷病因、发病机制和防治技术的科学研究。

三是加强健康教育与宣传。将出生缺陷防治知识纳入中小学课程，通过科普讲座、宣传海报、短视频、直播等多种形式，向公众普及相关知识，特别强调孕前保健、孕期筛查和遗传咨询的重要性。

（记者 韩荣整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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