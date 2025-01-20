“春运期间带孩子出门，最担心的就是孩子吵闹影响周围的乘客。但是这趟列车上设置了‘遛娃舱’，不仅空间大、环境好，而且孩子们玩得也很开心！这真是一趟非常舒心的旅途！”春运首日，从厦门北开往北京南的G326次动车上，旅客何佳南告诉科技日报记者。

何佳南所说的“遛娃舱”，是由中国国家铁路集团有限公司福州客运段（以下简称“福州客运段”）厦门动车队创新升级的一项个性化春运服务。G326次列车长林雅玲介绍，设计这一项服务，是因为之前列车上总会接到关于儿童吵闹的投诉。许多小朋友是低幼龄，很难控制情绪。面对小旅客，单纯的言语制止效果往往不理想。于是，厦门动车队的年轻列车长和列车员们提出了设置“遛娃舱”的设想，对部分长途列车的餐车进行了“童趣改造”。

记者在G326次动车9号餐车看到，车厢被布置得充满童趣，不仅挂上了象征春节元素的中国结和灯笼，每张桌子上还摆放着各种零食水果、图书玩具。列车发车后，陆续有小旅客前往“遛娃舱”，在列车员的引导下做游戏、玩拼图、看童书。“不仅小旅客可以在家长的陪同下到这里参与趣味游戏，大孩子也可以在这里全程托管。”林雅玲说。

带着3个孩子乘坐列车返乡的张志国说，刚从厦门北站上车，就有列车员前来询问和引导，并带着孩子到餐车游戏，“孩子们玩得开心，旅途时间也没那么难熬了。”

为提高“遛娃舱”使用效率，让更多有需要的乘客享受到相应服务，在铁路数字化系统平台的加持下，乘务人员通过手持机提前掌握车内乘客的分布情况，并开展相应的筹备工作。“我们通过站车无线终端提前锁定携带儿童乘车的旅客群体，精准对接有需要的旅客。”林雅玲解释说，开车后，乘务人员能直接到车厢找到对应的旅客，邀请其携带儿童前往“遛娃舱”参加活动。

此外，随着春节临近，福州客运段利用铁路12306系统，对列车服务进行了一次“数智”升级，通过网络系统，实现“点对点”“座对座”的旅客服务。

在列车员随身携带的手持交互终端一体机上，各类列车信息一应俱全，乘客需求也都在后台及时展示。乘务员通过这一智能化“帮手”，可以对接特殊重点旅客、回应旅客个性化需求，提供各类便利服务；旅客也可以通过扫描列车上的铁路畅行码办理补票、站内换乘、订餐，还能购买沿途的美食、预订酒店、预约交通接驳等服务。

温馨服务无处不在，福州客运段厦门动车队党支部书记刘峰岩告诉记者，在该客运段的另一趟列车上，一位旅客乘车过程中西装上衣的扣子掉线了，他通过座位扶手上的畅行码发出需求，10分钟后就有乘务员将针线给他送到座位上。随着技术的进步、运力的改善，旅客对出行品质的要求越来越高，铁路服务也随之不断升级，数字网络的应用，极大提高了旅客的乘车体验，提升了旅客的出行品质，也为春节返乡探亲访友的旅客增添了更多暖意。（记者 符晓波）

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