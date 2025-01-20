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福建南平延平区：学校里的智能“阳光厨房”

2025年01月20日08:27 | 来源：光明日报
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“我现在都是在学校吃饭啦！”1月13日，在福建南平延平区塔前中心小学，四年级学生蔡荣原开心地告诉记者，学校的许多菜做得比家里还要好吃。

中午时分，记者走进学校食堂内，餐厅干净整洁，明亮宽敞。不远处，学生们正井然有序地排队取餐。

从最初的“明厨亮灶”工程，到如今的精细化管理模式，延平区不仅让孩子们吃得开心，更让家长和社会各界放心。

据了解，延平区委、区政府对全区37所中小学进行改造提升，食堂“互联网+明厨亮灶”等智慧化管理同步跟上，通过高清摄像头和智能监控系统，食堂的烹饪过程、食材储存、卫生状况等关键环节全部实现可视化，学校和监管部门可以随时随地通过手机或电脑查看，真正做到了“阳光厨房”。

除了硬件设施的升级，延平区还在食材采购和配送方面下大功夫。2015年开始，延平区在福建省率先实施了“集中采购、统一配送”的管理模式，所有公办寄宿制中小学和幼儿园食堂均采用这一做法。

“我们选择信誉良好的供应商，所有食材都经过严格筛选和检测。”延平区教育局党组书记、局长张志雄介绍。

统一配送不仅强化了食品溯源管理，还丰富了食材品种类别。各学校根据学生的饮食习惯和营养需求，制订个性化的“每周食谱”，并通过“多端进销管理系统”进行精准下单，确保每一餐都能满足学生的口味和营养需求。

在优化食材配送与管理的同时，当地还在校园食堂管理方面常抓不懈，一方面加大投入资金改善食堂硬件设施，如开设专间办公、更新添置消毒柜、更换操作台和学生餐桌等；另一方面则推行精细化管理，确保每一个环节都符合食品安全标准。

一系列创新举措，让延平区的校园食品安全得到了有力保障。截至目前，该区未发生一例校园食品安全事件。

“孩子的事就是头等大事。”张志雄说，“我们在探索中持续优化校园食品安全管理机制，努力让孩子们吃得安全、吃得开心。”（记者 冯家照 高建进 通讯员 陈艳莉）

(责编：李依环、孙竞)

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