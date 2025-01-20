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青年观察·关注新就业群体

2025年01月20日08:06 | 来源：人民网－人民日报
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洪成木

张裕

陈洪川

龙兵

有这样一个群体，他们兴起于平台经济，是数字时代的新型劳动者；时常工作在“云端”，是就业方式灵活的“社会人”；他们是“勤劳的小蜜蜂”，用辛勤的劳作成就了人们的幸福感，让现代生活更丰富、便捷；他们的境遇又令人担忧，常常受困于平台流量、算法，甚至成了“困在算法里的人”。他们就是新就业群体，是外卖配送员、快递员、网约车司机、大货车司机、网络主播……

今天，新青年版推出“关注新就业群体”特别报道，深入探究这个群体，了解他们的所思所想、所期所盼，以及各地各部门的相关政策举措，以期引起全社会共同关心关注。

——编  者  

外卖配送员洪成木：

盼劳动获得尊重

今年是我送外卖的第七个年头，虽然工作很辛苦，但我也遇到了很多暖心事：下雨了，有的顾客会备注慢点开车，晚点没关系；有时外卖送到了，顾客会拿一瓶水送给我。他们对我的关心和尊重，也影响着我。几年来，我陆续帮助了100多名走失者平安回家，我为这一成就感到骄傲。

工作中也有委屈，有时商家出餐慢，顾客不理解；有时因交通、天气状况导致派送不及时，产生矛盾。我希望劳动获得尊重，彼此多一些理解，也希望大家和我一起为身边的走失者伸出援手，照亮他们回家的路。

（本报记者杨昊采访整理）

快递员张裕：

盼小区对快递更友好

送了6年快递，工作虽然忙碌辛苦，但我感觉每天都很充实。我习惯随身揣一个小本子，记录不同客户的需求：这家公司几点上班几点下班，什么时间方便收件派件；哪个住户家里有小宝宝，要注意轻轻敲门。我们快递员最怕下雨天，只能骑两轮电动车收派件，行动不便，货物容易打湿。有些小区禁止电动车通行，存在“进门难”现象，增加了工作难度。

新的一年，我将继续踏实坚守平凡岗位，真心付出，希望小区对快递更友好，希望我送的每一份快递都不会“迟到”、都能平安送达。

（本报记者杨昊采访整理）

网约车司机陈洪川：

盼从业有稳定保障

回首自己投身网约车行业的这些年，虽然工作挑战重重，但我依然在坚守，它保障了我的基本生活，是我经济的依靠。近年来，随着司机数量的增长，有些平台为了逐利，存在高抽成现象。忙碌的时候，我们每天出车超过12个小时，从早堵到晚，不敢休息，生怕错过订单，收入却因为高抽成不增反降。

新的一年，我期盼国家更加重视网约车行业，推动平台为司机缴纳养老、医疗等基本社保，让我们安心跑车；希望政府加强监管，给从业者稳定保障，让我们能更安心、更有尊严地穿梭在城市间。

（本报记者杨昊采访整理）

大货车司机龙兵：

盼能安心睡个好觉

从部队退伍后，我干起了货车司机，从事10多年大货车运输。我发现有些平台存在垄断现象，接货价格低，司机依靠平台接货，没有定价权。有些平台还存在不按真实吨位装货的现象。

我们货车司机常年奔波、与路为伴，运输途中能找到一个停车休息的地方很重要，也是我们“卡友”心里盼望的。如今，很多高速公路服务区建了“司机之家”，提供免费茶水、热水洗漱，还有便宜的住宿，我们也不再担心丢货、偷油的问题，能安心睡个好觉。未来我希望给家人带来更好的生活，也希望有更多“司机之家”，让更多大货车司机安心睡个好觉。

（本报记者易舒冉采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 14 版）

(责编：李依环、孙竞)

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