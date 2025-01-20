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职业教育铺展多元成才路（社会杂谈）

王一涵
2025年01月20日08:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近年来，各地职业教育热潮涌动。课堂精学技，职场展身手，诸多口碑职校的热门专业一席难求。不少职业学子凭技能“逆袭”，在行业里崭露头角。在职业教育的天地里，培养高素质技能人才的重要使命与追逐职业理想的奋进志向，正并肩前行。

在产业革新的浪潮中，职业教育每年向社会输送大量技能型人才。职校生进入各行各业，在制造业车间、服务业一线发挥专长，带来了蓬勃生机。技能型人才涌现，职业教育火热，背后是社会多元包容的发展格局和迈向技能强国的实干追求，映照出“专业适配、校企联动、产教融合”的职教培育生态逐渐成形。

职业教育在发展中，也出现了一些不足之处。例如，当企业在用人考量上愈发重视毕业生的实操能力的同时，社会对职业教育的偏见却依然存在，学生、家长担心“低学历、难就业”，对其望而却步，职校面临招生困境。校企合作中，部分企业就业承诺难以实现，无法为学生铺就畅通就业路。职业教育要想稳健前行，这些短板问题有待解决。

职教破局突围，需要做好产教融合。一方面，校企联手，企业与院校共建实训基地，为学生打造一个高度模拟的实践平台。职业院校根据企业用人需求，灵活调整专业、优化课程，育苗更加有的放矢。如一些校企共建“定制班”，学生毕业即精准入职，让课堂与职场无缝对接。另一方面，政府提供政策支持。如对企业实施减税、设置专项资金等优惠政策，为企业投身职教合作营造良好的政策氛围。政府充当“守护者”的角色，构建起一套全面而细致的监管机制，让校企合作的每一步都走得坚实有力、合规有序。

职业教育的发展，离不开实力过硬的“双师型”队伍。教师“充电”，选派教师深入企业项目实战，在实战中磨炼，将前沿技术与实操经验带回课堂，使教学更加贴合实际。院校搭建平台，广邀企业技术骨干走进校园“传经送宝”，通过讲座、培训、课程研讨等形式，传递行业精髓，弥补教学与企业需求的脱节短板。如此双管齐下，才能打造高素质师资队伍，培育适配产业需求的优质人才。

还应该看到，伴随着产业升级，市场需求和劳动力结构正在不断变化，各行业对技能人才的需求不断增长。社会应适时转变观念，摘下对职业教育的有色眼镜，摒弃学历“刻板标尺”，打破成见，以能力、技能论英雄。以往职业教育在学历晋升方面受限，学生无法圆梦大学，这不利于学生的个人成长和发展。如今，打破职业教育的学历“天花板”，畅通职校学生升学通道势在必行。只有提高职校生的薪酬待遇与职业荣誉感，才能给他们的逐梦之旅提供更坚实的保障。

职业教育的发展需要各方齐心协力、攻坚克难，为产业革新筑牢根基，为广大青年铺展多元成才的康庄大道。

(责编：李依环、孙竞)

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