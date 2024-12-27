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李润东：改革教育体系 培育契合社会需求的新时代高素质人才

2024年12月27日09:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。沈阳航空航天大学党委副书记、校长李润东指出，优化专业设置、推动课程体系及育人模式改革刻不容缓，要培育契合社会需求的新时代高素质人才。

沈阳航空航天大学党委副书记、校长李润东。

沈阳航空航天大学党委副书记、校长李润东。人民网记者 严川吉雨摄

“科技需要人才，人才要靠教育，教育的方向来自科技的需求。”李润东表示，目前高校培育人才一定程度上存在与社会需求失配的问题。关于教育如何适应社会科技最新的要求，他认为专业设置优化、培养模式转变以及教育评价体系改革势在必行。目前部分高校正在尝试的书院制本科人才培养模式改革，打破了传统的从专业基础课到专业课的体系架构，培养厚基础、宽口径的高素质人才。通过课堂教学与创新创业实践的有机融合，实现知识获取到知识创新、进而实现能力培养和价值塑造。

李润东指出，沈阳航空航天大学通过专业调停转增，着力打造一流与特色专业，近46%的招生专业为国家一流专业建设点，目前是全国高校里面唯一能够自主研发、设计、制造、试验、试飞、适航载人飞机的高校，已经有三款载人新能源飞机取得民航当局适航证。同时其自主研制的RX4E锐翔四座电动飞机是世界首款完成适航审定验证的正常类电动飞机。该校自2011年以来，通过新能源飞机研制深耕低空经济领域，为学生提供创新知识和能力培养的学科专业平台，并厚植学生空天报国的家国情怀。

谈到沈阳航空航天大学在人才培养上的实践，李润东说，一方面顺应教育部改革降低学分要求，从而使学生将其他课余时间更多地投入到创新创业等项目中去。另一方面，除了培养能够研发设计生产的人才以外，还要培养各方面实践能力更强、能够潜心研究的钻研型人才，例如毕业生方文墨，潜心研究打造大国重器，其创造的“0.003毫米加工公差”被称为“文墨精度”。

李润东表示，面向未来，结合人工智能对教育科技的深刻影响，学校将加强顶层设计，深化教育模式和评价体系改革，培养更多担当时代重任的高素质人才，为中华民族伟大复兴和中国式现代化贡献沈航智慧和沈航力量。（孙竞、实习生郭锦枝）

(责编：李昉、熊旭)

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