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通识教育如何“有益又有趣”（金台随笔）

丁雅诵
2025年01月13日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　通识教育更注重引导学生开拓视野、陶冶情操，通过跨专业的广泛涉猎，形成全面的知识体系，并在交叉融合中提升分析归纳、思辨批判的综合能力

　　“如何分辨音乐人谱写的乐曲与人工智能生成的音乐？”“通过输入提示词，人工智能会怎样进行扩散和降噪，生成更符合需求的图片？”在浙江大学开设的人工智能通识课上，一系列既前沿又有现实针对性的课程内容，让学生们感叹“有益又有趣”。

　　优秀的通识课，常常能超越课堂、跨越校园，火爆出圈：中国人民大学战略模拟与兵棋推演课用“桌游”的形式，让学生们在“棋盘”上探究大国博弈，加强对国家安全的理解；武汉大学积极心理学课引导学生用更积极的方式思考世界、看待生活，课程微信群成为同学们心灵交流的窗口……既放眼世界，也内观于己，这些形式新颖、内容“解渴”的通识教育课程，引发一次次“抢课”热潮，展现出通识教育的巨大魅力。

　　“智识贵能汇通”。通识教育，重在贯通，既学知识，更长见识。相较专业教育，通识教育更注重引导学生开拓视野、陶冶情操，通过跨专业的广泛涉猎，形成全面的知识体系，并在交叉融合中提升分析归纳、思辨批判的综合能力。训练思考能力、思维逻辑，形成兼收并蓄的学习品格，这正是通识教育的重要意义。

　　所谓“隔行不隔理”。通识教育将那些具有共性、普遍性的“理”传递给学生，让学生们拥有触类旁通的能力，从而实现各学科学习的相互融通、彼此启发。比如，在厦门大学，越来越多与“美”相关的通识课程涌现出来：物理学教授蔡端俊“跨界”开设国剧赏析课程，很多理工科学生受到戏曲文化浸染；生命科学学院教授彭兴跃以美学视角审视科学研究，教会学生用“艺术的逻辑”重新看待专业知识。通识教育对于学生厚植人文底蕴、涵养科学精神、促进融合创新、实现全面发展，具有重要意义。

　　随着新一轮科技革命和产业变革的突飞猛进，学科交叉融合不断发展，科学研究范式深刻变革，从这个意义上说，强化通识教育、打破学科专业壁垒，培养一批知识广博、基础扎实的复合型人才，显得尤为重要。

　　拓展“识”的内容。除了人文艺术、社会科学等常见的课程类别外，高校还应紧跟时代发展动向、结合学校专业特色，在课程建设上有更多新的探索。比如，面对人工智能带来的机遇挑战，北京市属公办本科高校实现了人工智能通识课全覆盖。考虑到学生的专业背景和差异化需求，其慕课课程模块设计了理工版、管文版和艺体版3个通用版本，学校也可根据学生特点进行个性化“组装”。合理安排通识教育的学分占比、开发更多交叉融合课程，能让学生拥有更多选择的空间，激发更多跨界研究的可能。

　　丰富“通”的形式。通识教育课程不能沦为一听而过的“凑分课”或一笑而过的兴趣课，而应在充分关注学生体验感、获得感的基础上，将知识传授、能力培养、形式创新深度结合，让学生真正学有所得、学有所悟。比如，评价上，如何探索更加多样的考核方式，以“创新考试”带动学生“创新学习”？实践中，如何为学生提供更多实习实训机会，帮助学生实现知行合一？只有将这些问题一一回答好，通识教育才能出精品课、有感染力。

　　通识教育不基于功利性的价值取向，也不直接以职业应用为目的，但它在学生心中播撒下一粒粒种子，为他们未来发展注入了更多可能性、打开了更广阔的空间。办好通识教育，使学生将博学与精专相统一，增强发展后劲，必将为学生自我价值的实现提供更多助力。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月13日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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