原标题：云南：遴选“银龄科技专家” 服务重点产业发展

记者1月10日从云南省科技厅获悉，云南省启动了新时代“银龄科技专家”申报遴选工作，旨在引进并留用一批优秀退休科技专家，推动区域科技创新和产业高质量发展。

此前，云南省委办公厅、省政府办公厅印发了《云南省新时代“银龄人才万人计划”实施方案》。为深入实施该方案，此次申报遴选工作的申报范围涵盖了云南省内用人单位聘请的省内外高校、企业、科研机构、医疗卫生机构等单位退休的优秀科技专家。申报者需符合以下要求：德才兼备，已办理退休手续，年龄不超过70周岁，且在基础研究、技术攻关、成果转化等方面取得显著成效，具有副高级及以上职称。

按照遴选程序，由用人单位组织符合条件的意向人选进行申报，引进云南省内外符合条件的高层次银龄人才，主要服务云南教育、医疗卫生等民生领域以及绿色能源、有色金属、高原特色农业等重点产业发展。云南省还建立个性化服务机制，提高银龄人才“到云南”和“住云南”的获得感、幸福感。入选的银龄科技专家将与用人单位签订聘用协议，聘期1至3年，并报云南省科技厅备案。

云南省科技厅要求各地各部门将申报工作与推动科技创新和产业高质量发展有机结合，精准申报，严格遴选。在申报过程中，将严格遵循“公开、公平、自愿、择优”原则，强化监督，确保申报遴选工作的公平公正。

据悉，银龄人才计划将采取组团式帮扶、编外校（院）长、专家顾问、项目合作等方式，用3年时间，引进并留用1万名左右高层次银龄人才，充实人才队伍，增强银发经济发展动力。

此次遴选工作，有助于深入挖掘银龄人才潜能，发挥其所学所长服务基层、服务群众，鼓励银龄人才参加志愿服务活动，向社会传递正能量，利用其宝贵的经验和智慧助力云南经济社会发展。（记者赵汉斌）

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