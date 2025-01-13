原标题：积极探索农业人才高质量培养路径

推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。2024年中央一号文件提出，加强高等教育新农科建设，加快培养农林水利类紧缺专业人才。

夯实农业基础，需要培养一大批充满理想与活力，能应用新理念、新技术、新手段的农业人才。但当前，我国农业人才队伍建设仍存在一定短板，包括农业人才数量存在缺口、农业人才结构有待优化、农业人才的综合素质有待提高等问题，特别是在智慧农业、农产品加工等新兴领域，具备跨学科知识和综合能力的农业人才更为稀缺。因此，急需针对农业人才队伍建设的短板，积极探索农业人才高质量培养路径。

明确培养目标 优化人才结构

在新农科背景下，农业人才的培养目标应更加明确，除了将农业人才培养与乡村振兴战略紧密结合、提升现代农业人才的政治素养和社会责任感之外，还要注重农业人才的专业知识和技能培养，也要注重农业人才的综合素质和创新能力提升。

一方面，加强农业教育体系建设，注重理论与实践相结合的教学模式，使更多农业人才具备扎实的理论基础和专业技能，服务农村现代化发展。另一方面，建立创新激励机制，鼓励农业人才在农业科技研发和技术推广方面开拓进取。让更多农业人才不断提升综合素质与创新能力，并将各类现代化手段运用于农业生产、科研及经营管理中。

在优化农业人才结构方面，要增加创新型人才和经营管理人才的培养比重，满足现代农业发展的多元化需求。在此过程中，首先要加强基础学科与新兴学科建设，打破学科专业壁垒，调整升级现有学科专业体系。例如，增设农业大数据、数字化农业等专业核心课程，多层次、多路径融入生物学、生态学、经济学等跨学科前沿知识。其次要培养复合型农业科技人才，引进跨行业、跨领域、跨业态的复合型农业科技人才作导师，建立以农业科研机构、高校和企业为主体的协同创新师资体系。最后要完善配套激励措施，完善农业科技创新人才的激励机制，充分释放农业科技人才创新活力。

改革教育教学模式 提升人才培养质量

农业院校是培养农业人才的主阵地。在新农科背景下，农业院校要重视更新教育教学理念，以培养综合素质高、技术水平高、实践能力强、创新意识强的农业人才为目标。

注重农业人才的创新能力、实践能力和国际视野的培养。在创新能力培养方面，应积极提供实验条件和科研资源，通过设立创新实验室、开展科技竞赛、举办创新创业讲座等活动，营造良好学习创新氛围。在实践能力培养方面，应与农业企业、科研机构加强合作，通过组织田间教学、农场实习等活动，增强学生专业技能，丰富实践经验。在国际视野培养方面，可通过开设国际课程、邀请海外专家讲座、组织国际交流项目等方式，拓宽学生国际视野，增强学生跨文化交流能力。

完善学科体系构建，以新农科为统领，对接农业产业链、价值链、供应链，整合和优化农学、园艺、林学、动物科学等农业类专业。根据农业产业发展的新要求和市场需求，设置以技能提升为核心、以学科交叉为特色的专业课程，并融入现代农业新技术、新工艺、新规范，培养学生创新能力和实践能力。同时，加强师资队伍建设，提升教师的专业素养和教学能力，为培养更多农业人才提供有力保障。

强化产学研合作，可依托科研院所、示范基地等平台，建设一批适应现代农业发展需求的实践教学基地。加强与企业的合作，共建产学研用协同创新的实践平台。发挥学校人才和科技资源优势，与地方政府或涉农企业合作建设校外实践基地，开展项目研发、人才培养、技术推广和咨询服务等活动。通过校企合作、产教融合等方式，建立实践教学基地和创新创业孵化平台，为学生提供更多的实践机会和创新创业资源。

完善政策支持与保障体系 营造良好发展环境

培养更多农业人才，还需加大对农业人才培养的政策支持力度，完善相关政策体系和保障机制。一方面，强化新农科建设专项政策，明确发展目标、重点任务和保障措施，涵盖人才培养、科研创新、成果转化、就业创业等维度，形成全方位的政策支持体系，并通过设立专项基金、提供学费减免和奖学金等激励措施，吸引更多学生进入农业专业。另一方面，优化协同育人和人才评价体系，推动高校与农业企业深度合作，共同制定人才培养方案，开展实习实训和就业创业指导。构建包括学术成果、实践能力、社会贡献等多元化评价体系，鼓励科研人员将研究成果转化为生产力。

培养更多农业人才，还需营造良好发展环境。加强宣传引导，提高社会对农业人才培养的认识和重视程度，营造尊重农业人才、崇尚农业科学的良好氛围。提升服务水平，加强高校就业指导和服务体系建设，为农业人才提供职业规划、就业指导、创业扶持等全方位服务。促进国际交流合作，加强与国际知名农业高校和科研机构交流合作，鼓励更多农业人才参与国际学术会议和科研合作项目。

总而言之，农业人才高质量培养是一个系统工程，需从多维度共同推进，确保教育培养、政策支持、国际交流等各环节紧密衔接，共同发力，从而为农业现代化发展注入源源不断的活力与创新动力。

（作者：李春顶 李宁静，分别系中国农业大学经济管理学院副院长、教授，中国农业大学经济管理学院国际经济研究所研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)