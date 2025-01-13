原标题：饮接骨木汁或可促进代谢健康

美国华盛顿州立大学科学家领衔开展的一项研究显示，连续一周每天饮用约355毫升接骨木汁，能促使肠道微生物组发生积极变化，提升身体燃烧脂肪的能力，从而帮助人们控制体重并促进代谢健康。相关论文发表于最近的《营养素》杂志。

接骨木是一种深紫色小浆果，常作为药用植物和补充剂，以增强人体免疫功能。然而，对于接骨木的其他潜在健康益处，人们知之甚少。

为深入了解接骨木的健康益处，研究团队开展了一项随机对照试验。试验中，18名超重成年人被随机分配饮用接骨木汁或一种安慰剂。这种安慰剂由北卡罗来纳州立大学食品创新实验室特别研制，在颜色和味道上与接骨木汁相似，同时遵循标准化饮食。

结果显示，饮用接骨木汁的参与者体内，硬杆菌、放线菌等有益肠道细菌数量显著增加，而有害细菌数量则大幅下降。健康的肠道微生物组对于营养吸收以及人们的身心健康至关重要。饮用接骨木汁还改善了新陈代谢。具体而言，饮用接骨木汁的参与者血糖水平平均降低了24%，胰岛素水平也下降了9%。此外，接骨木汁还能增强身体燃烧脂肪的能力。在进食高碳水化合物后以及运动期间，饮用接骨木汁的参与者脂肪氧化或脂肪酸分解显著增多。

研究人员表示，这些积极影响源于接骨木中高浓度的花青素。这种植物性生物活性化合物具有多种健康益处，包括抗炎、抗糖尿病和抗菌作用。其他浆果虽然也含有花青素，但通常浓度较低。例如，4杯黑莓果汁的花青素含量才与177毫升接骨木汁相当。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)