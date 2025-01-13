原标题：亚洲最早鸟臀类恐龙化石发现

12日，记者从云南大学生命科学学院获悉，该院脊椎动物研究团队与中国科学院古脊椎所、重庆市规划与自然资源局等单位合作，在重庆渝北区发现侏罗纪早期距今约1.9亿年属于渝州生物群的一件鸟臀类恐龙化石，这也是迄今为止亚洲最早的鸟臀类恐龙化石。相关研究成果近日刊发在国际期刊《交叉科学》上。

鸟臀类恐龙是恐龙三大主要演化支系之一，包括了为人熟知的甲龙类、剑龙类、鸭嘴龙类和角龙类等。但关于其起源，学术界一直存在争论。而越早期的化石记录，越有利于解决这一问题。目前全球发现最早的鸟臀类恐龙化石位于南美洲的委内瑞拉，时代属于侏罗纪早期。此前在亚洲发现的最早鸟臀类恐龙化石，是在云南易门地区和禄丰盆地侏罗纪早期地层中发现的有甲类恐龙。

这件新发现的标本虽然只保存了一根单独的股骨，但其形态特征显示，这属于一种非常原始的鸟臀类恐龙，比亚洲地区发现的所有鸟臀类恐龙都要更早，甚至可以追溯到鸟臀类恐龙起源时的形态。根据标本特有的新形态，研究团队将其命名为亚洲古奔龙，寓意“来自亚洲擅长奔跑的古老恐龙”。

研究团队对其股骨作了切片研究，骨组织学证据显示这件股骨来自一个亚成年个体，在其死亡时身体生长已经逐渐减缓，表明其已接近成年。结合这件标本的长度只有9.3厘米，研究人员估计这种恐龙体长在1米左右。系统发育分析表明，亚洲古奔龙代表亚洲地区迄今发现的最早分异的鸟臀类恐龙，并且它可能和非洲南部的娇小始奔龙属于姐妹群。

现有证据表明，鸟臀类恐龙起源于南方的冈瓦纳大陆，随后在侏罗纪早期迁移到北方劳亚大陆，乃至东亚。因此，这一结果指示鸟臀类恐龙在侏罗纪早期起源之后，可能有多次向东亚的迁徙事件。而古奔龙这一支系，至少有一次区别于有甲类恐龙的独立迁徙事件，其抵达东亚的时间，可能比此前在云南地区发现的有甲类恐龙时间更早。（记者赵汉斌）

(责编：郝孟佳、李昉)