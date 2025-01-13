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北京市朝阳区坚持开放办教育提升教育普惠性——

让孩子在家门口上好学校（解码·教育优质均衡发展）

本报记者  王昊男  本报通讯员  崔  杨
2025年01月13日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　在刚刚结束的北京市朝阳区两会上，有这样一个特殊的“观摩团”：7名中学生、2名大学生、5名老师。“在现场，我们看到的不再是停留在书本中的政治知识，而是摸得着的国计民生、有温度的柴米油盐。”“观摩团”成员、北京市第八十中学学生张骞予说。

　　从校园“小课堂”，到社会“大课堂”，近年来，朝阳区坚持开放办教育，充分调动各方资源，持续提升区域教育水平。截至目前，朝阳区组建21个中小学教育集团，持续推动特色办学，推动优质教育资源覆盖全区。

　　思政课，开门办

　　冬日里，以时尚著称的三里屯，在琅琅读书声中迎来了新的一天。紧邻这片潮流街区的，就是拥有近70年历史的朝阳区实验小学。

　　“帮孩子扣好人生第一粒扣子，才能为他们的未来奠定坚实基础。”北京市朝阳区实验小学教育集团校长陈立华说，“在做好校内教育的同时，我们打破学科壁垒，带孩子走出校园，融入社会这个大课堂。”

　　不久前，一群小观众来到中国航天员中心。在中国首位“太空教师”王亚平的带领下，上了一堂别开生面的实景思政课。“不仅学到了天文知识，也感受到航天员们无私奉献、勇于攀登的精神。”朝阳区实验小学一年级3班学生黄裕淋说，“我们要好好学习，长大后为国家作贡献。”

　　“如何进一步优化亮马河的环境？”“我的建议是保护恢复本地植物群落。”亮马河畔，清华附中朝阳学校模拟政协社团的同学们通过实地参观，在老师的引导下为城市建设出谋划策。社团成员向阳说：“我们的建议真的被采纳了，能为城市发展出份力，大家都感觉特别自豪。”现在，像亮马河国际风情水岸这样的“大思政课”实践教学基地，在朝阳区已有10个。

　　思政课，开门办，朝阳区正在探索一条特色之路。“我们与知名高校、科研院所、科技企业、学术组织等单位开展深度战略合作，形成全社会共同支持教育发展的强大合力。”朝阳区委教育工委书记董健介绍，近年来，朝阳区先后成立了教育发展专家咨询委员会和科学、艺术两个特色教育联盟，“将中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容融入其中”。

　　思政课“活起来”，学生“动起来”。走出校园，用学生喜欢的方式、听得懂的语言，将高大上的理论讲得接地气，将有深度的知识讲得有温度。“当思政课走出教室，课程变得不再枯燥，更重要的是孩子们在这个过程中认识和了解了社会。”朝阳区委书记文献说。

　　好学校，门口建

　　朝阳区，有城亦有乡。2024年，朝阳区完成7.6万人口整建制“农转非”，目前常住人口344.6万。在这样一个大区，如何均衡教育资源，考验着智慧，也体现着担当。

　　“谁不知道家门口上学方便，可是学校口碑不是很好，怕耽误孩子。”为了让孩子上好学，王四营地区的家长田凤程没少犯愁，“也想过送私立学校，但学费负担确实有些难以承受。”

　　没想到变化如此之快。2024年秋季学期，北京市十一学校朝阳实验学校小学部正式招生。“就在家门口，孩子10分钟就能到校。”田凤程说。

　　崭新的操场，完全开放的公共学习空间，教室变身学习工作室……“我们用先进的教育理念办学，把好学校办在百姓家门口。”北京市十一学校朝阳实验学校校长刘可钦介绍，学校小学部规划办学规模为72个班，提供2880个学位，“初中部正在建设，可提供1920个学位。”

　　敞开大门，将优质教育资源“请进来”：与北京化工大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京服装学院、中华女子学院5所大学联合建设北京中学科技分校；与北京市十一学校共建北京全市首个科学高中——北京科学高中……

　　练好“内功”，集团化办学以“强”带“弱”。作为朝阳区百年老校，北京市陈经纶中学自2011年开始集团化办学。陈经纶中学教育集团校长刘雪梅介绍，目前，集团已形成了纵向沟通、横向联合、优势互补、共同发展的集团化办学模式，“我们现在是‘1校35址’，分布在朝阳区各个区域”。

　　如此大的规模，教学质量如何保证？“每个月集团校都会安排听评课活动，名师导师团推门听课，还专门设立了骨干教师工作室。”北京市陈经纶中学教师游英乔说，为了提高教学水平，自己拜了语文名师冯淑娟为师，“如今，我也开始带‘徒弟’了”。

　　据了解，像这样的骨干教师工作室，陈经纶中学教育集团共有77个。“集团内干部、教师之间会进行为期一到两年的互换交流，完成带教，参与教研，最大限度实现优质师资资源共享。”刘雪梅说。

　　坚持外“引”内“扩”，让家门口的学校越来越好。截至目前，朝阳区共组建了21个中小学教育集团，以及28所北京市中小学科技教育示范学校、41个市级高水平艺术科技社团、85个区级学生优质科技社团，优质教育资源覆盖全区。

　　好教师，助成长

　　“老师不仅是知识的传递者，更是孩子成长路上的引路人和参照系。”走在北京市第八十中学的校园里，校长任炜东跟路过的学生打招呼，“我们的心愿是与同学们一起构建一个人人皆学、处处能学、时时可学的教育生态，让学习成为每个人的生活习惯和生活方式。”

　　推动教育改革创新，办好人民满意的教育，关键在教师。在逐年扩大办学规模、做强硬件设施的基础上，朝阳区聚焦“名师、名长、名校”，大力培养教育家型校长、专家型教师，做强做大优质教师队伍。

　　学高为师，德高为范。每年的新教师入职培训，师德修养都是北京市第八十中学的第一课。任炜东说，学校秉承“一人一天地，一木一自然”的办学理念，不仅针对学生也针对老师，“要想孩子学得好，首先要让每一名老师都建立正确的价值取向和思维方式”。

　　“办成什么样的学校不是目的，培养出什么样的人才是根本。”在北京中学，这里的老师既有来自国内的博士、博士后，也有操着流利中文的外籍教师。在校长夏青峰看来，教师队伍建设的思路应该是“和而不同，乐在其中”。

　　“我们不断为教师搭建与外界交流的平台，鼓励并支持教师跨校交流、跨界交流、跨国交流。”夏青峰说，“当教师视野宽了，格局大了，底蕴厚了，教育才能真正面向现代化、面向世界、面向未来。”

　　自2004年开始，朝阳区启动“双名工程”。20多年来，朝阳区设立了20多个高端人才培养品牌项目，对近百名校长、教师、班主任等实施教育家型校长培育、专家型教师培养、班主任领军人才塑造。

　　截至目前，朝阳区有市级特级校长29名，特级教师285名，正高级教师218名，市级以上骨干教师507名，各级各类骨干人才占全区专任教师的58.1%，高端人才增量与总量在北京市名列前茅。

　　文献表示，朝阳区是开放活力大区，为开放办学提供了优越的社会环境，为孩子们拓宽视野、增长见识、接触社会提供了宽广的舞台。同时，朝阳区经过多年努力和持续深化改革，教育公共服务的普惠性、可及性和便捷性显著提升。“我们的目标是，努力让每个孩子都能在家门口上好学校。”文献说。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月13日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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