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邢纪红：聚焦国家战略需求 培育新时代拔尖创新人才

2024年12月27日16:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。东南大学党委副书记邢纪红指出，高校作为教育、科技、人才的集中交汇点，必须牢牢把握一体化改革的内在要求，培育锻造能够胜任创新发展需求的未来拔尖人才。

东南大学党委副书记邢纪红。

东南大学党委副书记邢纪红。人民网记者 严川吉雨摄

邢纪红指出，推进教育科技人才体制机制一体改革，具体到实践中，要更加注重突出重点和改革实效，畅通教育科技人才良性循环，不断提升高校科技创新力对国家重大战略的支撑力。一是建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制，超常布局急需学科专业；二是完善拔尖创新人才发现和培养机制，培养造就更多一流科技领军人才和创新团队；三是促进科技成果与产业的深度对接，加速科技成果向现实生产力的转化。

“人才工作是学校的‘一号工程’，人才培养是学校的‘一号工作’。”邢纪红表示，拔尖人才既是引领科研方向的“指针”，也是吸引凝聚资源的“磁石”。“一方面，拔尖人才引领着高校开展前瞻性科研探索，引领着人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、深地深海等国家科技前沿战略领域的技术攻关；另一方面，拔尖人才能够吸引和凝聚更多的创新资源，包括资金、项目、技术和人才等，将原本分散在不同领域的研究人员凝聚在一起，形成跨方向的科研团队，形成强大的创新磁场。”

在“培养什么样的拔尖人才”问题上，邢纪红认为，新时代的拔尖创新人才，必须具备更加坚定的家国情怀、更加交融的知识体系、更加敏锐的科研嗅觉、更加卓越的创新精神、更加广阔的全球视野。他介绍，东南大学始终秉承“以科学名世、以人才报国”的办学理念，通过实施“至善课堂”和“至善成长”两大育人行动计划、率先建设首批“人工智能+教学”试点课程、建设首批国家卓越工程师学院等育人平台等举措，培育面向未来、产业急需的应用型、实战型拔尖人才。

当前，以人工智能为驱动的新一轮科技革命和产业变革加速演进，对人才质量、结构与竞争力提出了更高要求。邢纪红表示，未来，东南大学将继续坚持以科技发展、国家战略需求为“第一导向”，创新教育理念和人才培养模式，回应教育强国建设要求，为国家创新发展贡献高校力量。（孙竞、实习生郭锦枝）

(责编：李昉、熊旭)

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