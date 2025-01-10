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心系南疆 筑梦喀大

记喀什大学银龄教师赵铁锁

2025年01月10日17:04 | 来源：人民网-教育频道
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喀什大学坐落于塔克拉玛干沙漠西缘、喀喇昆仑山脚下的喀什市，是祖国最西部的一所综合性大学。由于地理、历史和环境因素，高层次人才短缺一直是制约学校高质量发展的瓶颈问题。

自教育部实施“高校银龄教师支援西部计划”以来，广大银龄教师坚持退休不褪色，把喀什大学当做“第二故乡”，为喀什大学的发展贡献了“银发力量”，赵铁锁老师便是其中一名代表。

2023年6月，赵铁锁在对喀什大学学生进行课业指导。

2023年6月，赵铁锁在课余时间对喀什大学学生进行专业指导。

赵铁锁是南开大学首批“银龄教师支教团”最年长的成员。几十年思政课的教学经历，让赵铁锁拥有丰富的教学经验和成果。他来喀什的时候带了10多个U盘，里面有他在南开大学执教期间本硕博所有课程的课件。此外，他还带来大量讲稿和书籍，在住地收拾行李时铺了满满一床，为上课做足了准备。

“这么大岁数了，为啥还要去西部教书呢？”这个问题，赵铁锁在最近几年经常被问到，身边不少朋友都不理解。

2021年6月，赵铁锁从南开大学正式退休，彻底告别教学岗位。“那段时间，我颇为遗憾。因为当时距我‘从教50年的教师梦’仅差8个月。”赵铁锁回忆道。

不久后，他偶然得知教育部实施了“高校银龄教师支援西部计划”。对此，他感到非常兴奋：“要是可以去西部支教，就能延续自己的职业生涯了。圆梦的机会终于来了！”

“虽然当时已年满70周岁，但我还是毅然报名、积极申请，最终获得批准。”于是，当年10月，赵铁锁便从地处渤海之滨的南开大学，跨越八千里来到紧邻帕米尔高原的喀什大学，成为一名银龄教师，继续从事高校思想政治理论课教育教学工作。

2021年，喀什大学有近3万名学生，而专任教师不足2000人，马克思主义学院思政课教师还不到40人。

“喀大最大的办学困难是师资短缺，银龄教师成为学校办学的重要依靠，被各学院视为教学骨干并委以重任。我每学期一周要上8至12节课，尽最大努力根据学生实际水平、运用当地特色案例把思政课讲准、讲深、讲透、讲活、讲明白，做到课堂教学富有吸引力、感染力和实效性。”赵铁锁说。

为了帮助喀大中青年教师提高教学科研水平，赵铁锁从备课、讲课、合作发表论文等多方面予以悉心指导。在他的辅导和帮助下，学校多位中青年教师在自治区级教学基本功大赛上表现优异，先后获得了四个二、三等奖，实现了喀什大学历史上“零的突破”。看着学科专业在一点点进步，赵铁锁喜在心里。

到了喀大之后，赵铁锁还发现，喀大马克思主义学院图书资料存在较大缺口。于是他便利用假期回家探亲的机会，把自己保存多年且市面上稀有的近300册专业书籍挑选出来、整理好，捐给了学院资料室。

此外，赵铁锁还走出喀大校园，到当地多个单位开展党史教育等各类主题的理论宣讲。2023年7月，赵铁锁被喀什大学党委授予“喀什大学优秀共产党员”称号。“从‘圆梦’到‘担责’，我深深体会到‘在援疆实践中发挥余热，丰富生活，实现价值，升华境界’的幸福。”他深情地说。

（图文来源：教育部教师工作司）

(责编：李依环、熊旭)

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