“我退休前就有一个想法，有生之年一定要支援西部高校，来新疆兵团转一转”。张卓文笑着说。

初次见到张卓文老师，给人的印象是性格非常开朗。今年67岁的他，看上去比实际年龄年轻许多，来到石河子大学农学院任银龄教师已经两年半的时间了。退休前，他是华中农业大学园艺林学学院的一名教授，因一篇论文与石河子大学结缘。

2024年6月8日，张卓文在实验室为研究生进行实验指导。

“我在2018年就退休了，由于要完成科技部的一个重大项目，所以就继续留校工作。那时候我帮一名来自石河子大学农学院的交换生修改毕业论文，等她返校后，这篇论文得到的反馈非常好。”谈到与石河子大学的渊源，张卓文这样说。

2021年，石河子大学被教育部列入第二批“高校银龄教师支援西部计划”试点高校。“凡事都有机缘，时机一到便成了巧合。由于当年那位交换生的牵线，我接到了石河子大学农学院的电话，问我是否愿意来当银龄教师，我毫不犹豫地答应了！”张卓文说。

张卓文在华中农业大学从事林业科学研究工作，是森林培育学学科带头人，拥有丰富的教学经验。来到农学院后，他发挥专业优势，主动承担起《森林计测学》《城市森林》等课程的授课任务。结合华中农业大学在课程内容、授课方法方面的先进经验，他组织了多次教学研讨会，提升教师的专业素养和教育教学能力。

2024年4月11日，张卓文为博士研究生张平现场讲授专业知识。

他常与年轻教师探讨教案，与华中农业大学的原团队联合指导农学院教师课题申报，通过现场听课、评课等多种形式极大地提升了青年教师的科研能力和授课水平。他还注重培养研究生及本科生的实践能力，手把手地辅导、修改学生的论文，为农学院的学子们传授知识、解答疑惑，深受学生们的喜爱。

“张老师对工作的热情让我很受触动，他会为我认真修改课件，教我一些授课方法，帮我处理实验中遇到的难题。”农学院林学系教师赛牙热木·哈力甫说：“对我来说，他既是严师，也是无话不谈的长辈，我非常感激他对我的教导和关爱。”

近两年，张卓文和团队的足迹遍布兵团多个师团。“银龄教师不仅是一个身份，也是一种责任，来到这里，就是要力所能及地发挥余热，发挥我的专业优势，能为兵团的林业发展做些什么。”张卓文谈到。

“2023年，兵团第十师、第四师邀请我去做退化防护林的修复、林木病虫害防治的指导。结合我自身的专业知识，再加上身后农学院的专业团队力量，我们能一同为当地的林业健康发展提供技术保证。2024年我受邀给兵团林业干部与技术人员进行培训，参与七师、九师、十四师胡杨、夏栎、大果沙棘等4个树种国家种质资源库建设，对林业有害生物重度危害区域进行现地核查。在这个年纪，还能有用武之地，我的内心很满足。”张卓文说。

（图文来源：教育部教师工作司）

(责编：李依环、熊旭)