人民网北京1月6日电 （记者孙竞）近日，北京师范大学第九届“青春国学”传统文化进校园暨“非物质文化遗产与文化传承”论坛在陕西榆林北京师范大学榆林实验学校（新校区）举办。

论坛由教育部基础教育教学指导委员会语文专委会、北京师范大学、榆林市教育局主办，面向全国语文、道德与法治教研员，中小学校长，教学、德育负责人及一线教师，围绕“非物质文化遗产与文化传承”开展专家主旨报告、教学研讨、传承实践展示等活动。

北京师范大学文学院教授，教育部义务教育和高中语文课程标准研制修订组组长郑国民指出，古诗文蕴含的认识体验是中华优秀传统文化的重要组成部分，在基础教育阶段要更加重视经典诗文教学，并在中华优秀传统文化的感悟理解、体验践行、传承创造等方面进一步探索与拓展。

在教学研讨环节，来自全国各地的优秀教师代表分学段进行说课展示，聚焦统编教材中与非遗相关的课文篇目，在教学中引导学生感悟非遗的魅力。

北京师范大学副校长、国家语言文字推广基地（北京师范大学）主任康震表示，北师大在民俗学等学科建设方面有着光荣而辉煌的历史，为保护非物质文化遗产做了许多重要工作。论坛依托榆林丰富的非物质文化遗产，汇聚专家学者与一线优秀教师，展现了高校和基础教育一线在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉的理论研究和实践经验。

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