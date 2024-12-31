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课间延长五分钟，学生成长大变化

像重视课堂一样重视课间

——北京市义务教育学校“课间一刻钟”改革观察

本报记者  李建广
2024年12月31日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为北京市东城区黑芝麻胡同小学圆恩寺校区，学生们在课间玩丢沙包等游戏。
　　赵佳奇摄

　　“啪！”发令枪响，刘思晗撒开腿冲了出去。北京市朝阳区对外经济贸易大学附属小学五年级学生刘思晗，刚和同学约了课间在操场50米赛跑。“8秒04！”刘思晗小脸红扑扑，眼里闪着光。临近期末，天气寒冷，在活力满满的15分钟课间，孩子们身心得到放松。

　　让孩子动起来，把课间还给孩子。今年秋季学期起，北京市对义务教育学校课间安排做出调整，原则上将课间10分钟延长到15分钟。5分钟的“微改革”带来了哪些变化，又带来哪些思考？记者近日展开了实地探访。

　　加法与减法

　　课间不是可有可无

　　“吃象，将！”课间，北京市西城区奋斗小学四年级（7）班的教室里，张涵奕和同学们乐在“棋”中。游戏的课间、欢乐的校园，是许多人的儿时回忆。“课间多了5分钟，虽说不长，但大家有一个强烈的感受：课间不是可有可无，应该认真对待。”奋斗小学老师张红云说。

　　15分钟，有多少种“打开方式”？北京市房山区青龙湖镇中心小学请来中式面点师，带着学生做花馍；北京师范大学附属实验中学顺义学校把音乐带到课间，让学生体验“音乐冥想”；中国人民大学附属小学添置人工智能设备，学生自主“打卡”就可以计数跳绳、人机对弈……时间的“加法”，带来压力的“减法”，也带来校园生活的“乘法”。

　　“重视课间，说到底是落实‘健康第一’的理念。”中国人民大学附属小学校长张冬梅说，重视不是要把课间塞得满满当当，而是要尊重孩子的选择，让他们自由地去探索、玩耍。

　　老师与学生

　　从“管理导向”到“育人导向”

　　北京市东城区黑芝麻胡同小学圆恩寺校区位于一条胡同里，空间略显局促。学校发布了“课间活动征集令”，把课间15分钟交给学生自己设计和策划。“编花篮3个人就能玩，不占地方”“可以观察、养护池塘边的植物”“华容道、九连环”……学生们纷纷为课间活动支招。

　　让学生成为课间资源的发掘者、规划者和组织者，也推动教学理念从“管理导向”向“育人导向”转变。

　　上午9时许，北京市第八中学初中部的操场上，初二学生谭学韬正和同学们一起做自编操。学生创编，体育组老师把关。“一套操做下来，孩子们得到了锻炼，也感受到了快乐。”该校初中部体育教研组组长闫永刚说。

　　师生共创自编操、师生课间成“球友”、师生同订课间公约……从课间“玩什么”，到课间“怎么安全健康地玩”，越来越多老师从管理者走向陪伴者、参与者，把课间打造成学生的成长空间。

　　“课间育人需要充分激发学生的成长内驱力，让学生在‘我的课间我做主’中全面发展。”黑芝麻胡同小学德育副校长康昕说。

　　伴随着“课间一刻钟”政策的落地，北京市教委还组织开展了“课间一刻钟”专题培训市级示范性培训。“‘课间一刻钟’是一个小切口，我们要用小切口撬动大改革。”北京市教委基础教育一处处长周凯表示。

　　课堂与课间

　　充分尊重课间的时长和价值

　　萱草、黄芩……在中国人民大学附属小学，一片“百草园”让人眼前一亮。“中医药蕴含着中华文化之美，我们不仅组织学生利用课间种、护、采草药，还在课堂进行研究、炮制。”中国人民大学附属小学老师李思恒说。

　　课堂是育人主阵地，课间又何尝不是另一个育人场域？在北京市昌平区硕博学校，一片小菜园生机勃勃，成为美术课、语文课的教学现场。在北京市朝阳区北京中学科技分校，学生和老师一起到操场观察彩虹；在北京市大兴区魏善庄镇第二中心小学，校园里的一草一木、花鸟鱼虫成为劳动课程的教学素材；在清华大学附属小学，科学课上制作的热气球成为课间新玩具……

　　“学校的每一分钟都是育人阵地。”在清华大学附属小学校长窦桂梅看来，“我们需要继续探索从‘课间一刻钟’走向一日生活‘全刻钟’育人，让学生在学校过好蓬勃、快乐、健康的每一天。”

　　“要像重视课堂一样重视课间。”北京市委教育工委副书记、北京市教委主任李奕表示，这是观念的变化，要充分尊重课间的时长和价值，把每一段时间充分利用起来，更好地实现德智体美劳“五育并举”的教育目标。

　　　

　　留言板

　　网友“岁月静好”：为这波操作点赞！希望能够落实好，让孩子有更多时间自由活动。虽说安全很重要，但可以在设施上下功夫，防碰撞设施到位，引导到位，而不是靠禁锢孩子的天性来达到安全的目的。

　　北京某家长：每上一节课，从教室到操场上呼吸新鲜空气，对孩子的身体和视力非常有好处。把课间休息时间还给孩子，需要老师密切配合，不拖堂，同时做好学生课间活动的安全教育。

　　网友“Lena”：希望能落实好，课间让孩子们走出教室、走出楼道，到户外玩，跳大绳、跳皮筋、丢沙包、踢毽子，可以分组分区域进行。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月31日 11 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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