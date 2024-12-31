林欣雨

这个学期，多地中小学把课间从10分钟延长到15分钟。时间管理的“加减法”，激荡起课间育人探索的一池春水。

一张一弛，劳逸结合，课间的价值是课堂教学无法替代的。课间会不会被挤占，能不能真正交给学生，不仅是时间段的问题，更反映出学校的育人理念。在课间，孩子们走出教室，放松身心、收获友谊。课间不是对课堂的“切割”，而是课堂的“加油站”、孩子们成长的“补给站”。

促进学生身心健康、全面发展，“课间一刻钟”以“微改革”带动大变化。校园里的体育用品箱和玩具箱多了、吸引学生“打卡”运动的智能设备多了、老师和学生的互动交流多了……学校因地制宜，把每一处活动场地利用起来，同时也让教师从课间活动的管理者走向共同参与者。

“没想到增加短短5分钟，有这么大的撬动力。”看到身边的变化，很多老师感慨。像重视课堂一样重视课间，探索仍然在路上。期待学校、家庭、社会携手，将课间改革落到实处，更好守护孩子健康成长。

《 人民日报 》（ 2024年12月31日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)