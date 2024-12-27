原标题：济南职业学院：“三拓一引”蹚出校企合作新路

济南职业学院（以下简称“济职”）“三拓一引”行动于今年4月正式启动，到如今，已超过半年。在这半年多的时间里，济职交出了一份沉甸甸的答卷。

济职党委书记苏旭勇介绍，所谓“三拓一引”，即“访企拓岗”“访企拓研”“访企拓服”和“访企引才”。这种模式将“走出去”和“请进来”相结合，有组织地深化校企合作，实现供需双方精准对接。

记者了解到，半年来，济职聚焦济南市四大主导产业，调研了包括产教融合型企业、瞪羚企业、专精特新企业在内的102家单位，拓展实习、就业岗位2009个，拓展社会服务项目25个，拓展技术服务项目31个，拟引进高层次人才18名；与启征新能源汽车（济南）有限公司联合成立吉利产业学院，与潍柴动力股份有限公司共建济职潍柴现代产业学院，成立济职中国重汽培训基地、智能制造联合实验室……

作为济职的独特探索，“三拓一引”蹚出了职业院校与企业合作的新路子。

深入企业开展服务

今年9月，济职学生王学历没有像往常一样到校上课，而是开启了在潍柴动力股份有限公司的实习生活。在这个以工业装备制造为主要业务的跨国集团里，他将进行全要素、实境化的岗位实习。

济职学生能够走进潍柴动力股份有限公司，源于校企双方的合作协议。按照协议，双方将探索项目式、浸润式、模块化教学，培育适应企业发展需求的高素质技能人才。

“三拓一引”让学生找到了新岗位，也让教师有了新“战场”。

4月28日，济职汽车工程系副教授刘欢来到专精特新企业瑞诺（济南）动力科技有限公司担任“科技副总”。半年来，他带领企业技术人员先后完成了1项团体标准和10项企业标准的制定和发布，并协助企业解决10余项技术难题。

在济职院长尹元华看来，“访企拓研”是推进济职产学研深度融合、提升各个学院科技创新能力的有效举措。学校鼓励各科研项目负责人积极做技术服务、科技成果转化的拓荒者、破冰者，带动更多老师参与到科技服务中来。

尹元华说，在调研过程中，他们推进科研骨干教师参与企业新技术、新工艺、新标准的改造升级，开展校企联合科技项目申报、优质技术服务与关键技术研发，满足中小企业产业升级和产品改进需求。“访企拓研”以来，济职共计拓展技术服务项目31个，形成关键技术研究任务清单28个。

探索人才引进模式

职校主动“走出去”，为自身创造了更多“请进来”的机会。

在济职汽车工程系实训中心整齐陈列着一排教具——6辆最新型号的重汽大卡车。

“左边教室，右边实车，学生们与来自中国重汽的员工共同在课堂上学习专业课程和知识，很快就能上手操作。”济职汽车工程系主任宋广辉说。

作为该校“三拓一引”的重要成果之一，济职中国重汽培训基地自揭牌成立以来，已累计组织20多期培训，近600名中国重汽员工，走进济职开启“沉浸式”培训之旅。

“到中国重汽走访时我们了解到，企业原有的培训中心将拆除。后来，学校多次与企业对接，成功将企业的培训中心引入校园。”济职汽车工程系党总支书记孙婧介绍，中国重汽培训中心的争取过程很不容易，如今终于开花结果，成功带动了济职与企业后续开展的一系列合作。

“三拓一引”除了为济职引入培训中心外，还为济职扩充了人才队伍。

“在走访企业时，我们发现并计划引进3名紧缺人才。”济职智能制造系主任孙玉峰说，根据专业发展需要，智能制造系急需在飞机维修领域找到一线工作5年以上，且拥有民用航空器维修人员执照、机型签署资格的高技能人才。在“三拓一引”活动中，该校带着需求到企业对接交流，正好发现了该类人才。

宋广辉说：“此次我们计划引进的两位高级工程师，在企业时参与了所有车型的设计研发工作，既懂理论又善实践，可以直接转入学校参与教学，充实学院教师队伍。”

在“访企引才”中，济职积极探索人才引进新模式，依托济南市智能制造与高端装备产教联合体，以柔性引进高层次人才“双跨”机制为突破点，为高端人才引育开辟绿色通道。

“在发展新质生产力背景下，职业教育更应该向新而行，推动人才培养从‘被动应对产业需求’向‘积极引导产业变革’转变。”苏旭勇说，“三拓一引”实现了校企精准对接、产教同频共振，他们将持续推动“三拓一引”工作常态长效，问需问计于企，为建设国家产教融合试点城市、促进新质生产力发展贡献济职力量。（记者 王延斌）

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