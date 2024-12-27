原标题：东盟学子唱响壮乡 以民歌为媒增进友谊

“演唱中国民歌对我而言挑战不小，亲身进行民歌演绎，让我进一步读懂中国文化。”来自广西大学的缅甸留学生张丽华26日受访时表示。

当晚，首届广西来华留学生中国民歌大赛暨展演活动在南宁举行。大赛旨在促进中外文化交流，提升来华留学生知华友华能力。吸引广西23所高校的230余名留学生参加，演绎曲目达70多首。

“目睹来自广西各高校的留学生，因中国民歌欢聚一堂，让我感受到‘音乐无国界’，留学生们以歌为媒增进友谊，有趣生动，我希望此类文化交流活动常办，为不同国家的学子提供交流平台”。来自马来西亚的罗伊恩说。

广西高等教育学会外国留学生教育管理专业委员会理事长覃成强表示，广西被称为“天下民歌眷恋的地方”，首届民歌大赛通过歌曲，以留学生群体串联起中外友谊，助力外国学子了解壮乡，知晓中国。留学生在赛事中甚至能用广西方言演绎民歌，展现了学子对中国文化的深刻理解。

广西与东盟国家地缘相近，人缘相亲。近年来，广西积极融入“一带一路”建设，不断深化国际教育交流合作，“留学广西”品牌知名度日益扩大。广西已成为中国接收东盟国家留学生最多的省区之一。（俞靖）

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