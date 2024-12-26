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全国中小学科学教育工作推进会召开

2024年12月26日22:16 | 来源：教育部网站
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原标题：全国中小学科学教育工作推进会召开

　　12月25日，全国中小学科学教育工作推进会在京召开，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、关于科学教育的重要指示批示精神，认真学习领会党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，总结工作、分析形势，对进一步加强新时代中小学科学教育工作进行动员部署。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。

　　怀进鹏指出，加强新时代中小学科学教育工作，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，站在国家民族兴旺发达、党的事业后继有人的战略高度作出的重大决策部署。习近平总书记作出“在教育‘双减’中做好科学教育加法”重要指示两年来，各地各部门坚决扛起政治责任，前瞻布局、科学谋划，以超常规举措推动中小学科学教育取得重要进展和关键突破，政府高位推动的体制机制基本形成，学校课堂教学方式不断改进，社会协作格局日渐完善，培养学生科技报国志向和好奇心、想象力、探求欲的有效模式加快形成，东、中、西部学生科学素质水平均实现增长。随着新一轮科技革命加速演进、教育强国建设高质量推进、社会各界共识度不断提升，中小学科学教育正迎来难得历史机遇。

　　怀进鹏强调，要深入领会习近平总书记关于科技创新、科学教育的重要指示批示精神，结合教育强国建设规划纲要重大决策部署的推进实施，着力破解重点难点堵点问题。要围绕中小学生好奇心、想象力、探求欲和社会生活实际问题，全面设计一个科学教育体系、聚焦科学教育能力培训一批高素质教师、依托多学科建立一支科学教育专家队伍、联动校内校外开发一套科学教育资源、善用数字资源构建一系列科学教育开放课堂，助推科学教育高质量发展，为提升中小学生科学素质、推动创新人才自主培养、实现高水平科技自立自强夯实根基。要强化中小学科学教育的课堂教学改革、要素保障、社会协同、有效帮扶和数智化赋能，推动科学教育高质量发展，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国夯实基础，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

　　教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅主持会议。中国科协党组成员、书记处书记王进展，共青团中央书记处书记、全国少工委常务副主任王艺，北京市委常委、教育工委书记于英杰出席会议。

　　会前，与会人员参观了北京市中小学科学教育展示、北京市十一学校科学教育实验室等。浙江省、北京市海淀区、西北工业大学、四川省成都华西中学、广东科学中心等作会议交流发言。中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、农业农村部、中国科学院、中国工程院、自然科学基金委、共青团中央、全国妇联、中国科协、全国少工委等部门有关司局负责同志，各省（区、市）、新疆生产建设兵团教育行政部门负责同志参加会议。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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