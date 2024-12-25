人民网北京12月25日电 （记者邵文婷）12月24日，秦皇岛市“红领巾图书角”启动仪式暨中少总社“阅读+”合作校授牌及阅读课活动，在秦皇岛市海港区建设路小学顺利举办。

活动现场。主办方供图

该活动由全国少工委办公室、共青团河北省委、河北省教育厅、河北省少工委指导，中国少年儿童新闻出版总社（以下简称中少总社）、秦皇岛市教育局、共青团秦皇岛市委、秦皇岛市少工委主办，中国少年报、秦皇岛市海港区建设路小学承办。

活动中大家认为，“红领巾图书角”建设工作，为少先队组织开辟了新的活动阵地，为强化基层少先队组织文化建设提供了有力抓手。中少总社充分发挥独特资源优势，建立新时代少年儿童阅读成长“阅读+”综合服务体系，在全国发起实施“红领巾图书角”建设，通过高品质的专业化阅读、高标准的少先队组织教育、高质量的社会化实践服务、高水平的素质成长服务，与学校教育有机协同，实现对少年儿童成长需求的有效对接和作用发挥。秦皇岛市各级教育部门和团组织要以此次活动为契机，继续探索少儿阅读工作新思路，创新少儿阅读活动新形式，推动全市少儿阅读工作取得新进展、开创新局面。

活动现场。主办方供图

活动最后，建设路小学同学展示了《问天·求索》主题阅读成果。中少总社“阅读+”全国名师、著名作家张之路为同学们赠书，并讲授了一堂别开生面的阅读课，引发师生热烈反响。

据悉，本次活动围绕激发少年儿童阅读兴趣、推动少先队事业发展展开，将有效丰富秦皇岛市少年儿童阅读资源和活动供给，赋能基层少先队工作，助力打造具有秦皇岛特色的少年儿童发展模式。

(责编：唐婕、熊旭)