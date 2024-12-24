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教育部公布新一批职业教育国家在线精品课程

2024年12月24日21:17 | 来源：新华社
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　　记者12月24日从教育部获悉，教育部近日公布了新一批职业教育国家在线精品课程名单，914门课程经过遴选脱颖而出，其中超过60%与先进制造业、战略性新兴产业、现代农业、生产性服务业、养老托育等民生紧缺领域相关。

　　据介绍，本次课程遴选充分考虑职业教育改革的新形势、新要求、新目标，与以往相比，课程内容内涵更丰富、特色更鲜明。适用性进一步提升，“焊接机器人操作基础”“面包生产技术”等一批服务国家战略、实体经济发展、人民美好生活需要的优质课程入选；紧密对接生产实际，部分入选课程由学校和行业龙头企业合作开发，融入新技术新方法，并纳入最新研究成果；传承技能文明，“陶瓷文物修复与保护”等课程注重发挥育人功能，培育学生执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。此外，推动“职教出海”也是本次课程遴选的关键词，入选课程中已有60余门在国（境）外应用，为20多个国家和地区培养技能人才，服务多个大中型国际产能合作项目。

　　本次入选的914门课程，每学期有近600万人次选课上课。为进一步推动优质课程资源开放共享，惠及更多学生，教育部要求入选课程接入国家职业教育智慧教育平台，并向社会免费提供不少于5年的教学服务。下一步，平台将通过课程AI伴学、技能图谱、多样化AI教学工具等，为学生提供定制化学习路径，优化学习体验。（记者胡梦雪、施雨岑）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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