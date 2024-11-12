人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国科学院3个重点实验室入驻西安高新区

2024年11月12日09:01 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国科学院3个重点实验室 入驻西安高新区

11月初，在2024硬科技创新大会西安高新区系列活动上，西安高新区与中国科学院西安光学精密机械研究所、中国科学院地球环境研究所、中国科学院国家授时中心签署协议。中国科学院超快光科学与技术重点实验室、黄土科学重点实验室、时间基准及应用重点实验室签约入驻西安高新区西安科学园。

记者了解到，超快光科学与技术重点实验室主要攻克超快激光产生与调控、超快光电探测感知与成像等关键技术，实现超快光学材料器件、仪器系统自主可控，推动超快激光精密制造、超快光信息传输与处理等重大领域的跨越式发展。

黄土科学重点实验室围绕全球气候变化、黄土高原环境响应与安全、生态屏障建设与水沙关系等主攻方向开展研究，为黄河流域生态保护和高质量发展提供关键理论与核心技术支撑。

时间基准及应用重点实验室布局量子频标研制、时间尺度产生、时间频率传递和时间导航融合四个研究方向，全面系统研究标准时间产生、传递及应用的关键科学技术问题，打造具有国际领先水平的时间频率科学原始创新策源地，支撑实现国际领先的时间基准及国家授时体系。

西安高新区管委会副主任任俊峰表示，作为西安“综合性国家科学中心和科技创新中心”核心承载区的主引擎，西安科学园通过打造大科学装置、高能级实验室、共性技术平台、小试中试平台聚集区，推动前沿基础研究，构建科技成果转化的源头枢纽。（记者王禹涵 通讯员张晓哲）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部