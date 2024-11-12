原标题：中国科学院3个重点实验室 入驻西安高新区

11月初，在2024硬科技创新大会西安高新区系列活动上，西安高新区与中国科学院西安光学精密机械研究所、中国科学院地球环境研究所、中国科学院国家授时中心签署协议。中国科学院超快光科学与技术重点实验室、黄土科学重点实验室、时间基准及应用重点实验室签约入驻西安高新区西安科学园。

记者了解到，超快光科学与技术重点实验室主要攻克超快激光产生与调控、超快光电探测感知与成像等关键技术，实现超快光学材料器件、仪器系统自主可控，推动超快激光精密制造、超快光信息传输与处理等重大领域的跨越式发展。

黄土科学重点实验室围绕全球气候变化、黄土高原环境响应与安全、生态屏障建设与水沙关系等主攻方向开展研究，为黄河流域生态保护和高质量发展提供关键理论与核心技术支撑。

时间基准及应用重点实验室布局量子频标研制、时间尺度产生、时间频率传递和时间导航融合四个研究方向，全面系统研究标准时间产生、传递及应用的关键科学技术问题，打造具有国际领先水平的时间频率科学原始创新策源地，支撑实现国际领先的时间基准及国家授时体系。

西安高新区管委会副主任任俊峰表示，作为西安“综合性国家科学中心和科技创新中心”核心承载区的主引擎，西安科学园通过打造大科学装置、高能级实验室、共性技术平台、小试中试平台聚集区，推动前沿基础研究，构建科技成果转化的源头枢纽。（记者王禹涵 通讯员张晓哲）

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