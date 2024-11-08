李晓兵 游旭群

习近平总书记在全国教育大会上强调，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。近年来，陕西师范大学坚持以教师教育为办学特色，以卓越教师培养为主责主业，扎实推动教育家精神在三秦大地落地生根。

坚持以教育家精神铸就师魂匠心

近年来，陕西师范大学充分发挥教育家精神的目标指向、榜样示范和精神引领作用，全面落实立德树人根本任务，加快建设高素质专业化教师队伍，各项事业都呈现向上向好的发展态势。

从目标指向看，教育家精神旨在在新时代教育强国的建设背景下，以鼓舞群体、浸润人心的精神力量培育和打造一支中国特有的高质量教师队伍。建校80年，陕西师范大学已形成“国家公费师范、国家优师计划师范、普通师范、地方委培师范”等多种形式共同发展的师范教育体系，师范生培养覆盖学前、小学、中学全学段，本硕博全层次，以实际行动践行了教育家精神的目标指向作用。从群体发展看，教育家精神作为特定群体的精神凝练，具有鲜明的对象性——广大教师群体。陕西师范大学作为党和国家布局在西部地区的一所部属师范院校，科学认识和充分把握教育家精神与师范院校在群体指向上，即教育者与受教育者、教学与求学之间的传承耦合，为西部地区基础教育输送了一批又一批高素质、专业化、创新型的优质师资，以优异的办学成绩体现了教育家精神的榜样示范作用。从精神理念看，教育家精神涵盖了仁爱精神、志业精神、红色精神和爱国情怀，是对不同历史时期广大教育工作者优秀“业绩”的精神刻画和抽象表达，具有鲜明的历史性、引领性、时代性和实践性。在80年的办学历程中，陕西师范大学栉风沐雨、薪火相传，为教育救国攻坚克难，为教育建国筚路蓝缕，为教育兴国勇立潮头，为教育强国踔厉奋发，以对国家民族的赤胆忠诚和无私奉献，铸就了“西部红烛两代师表”精神，以独特的精神样态彰显了教育家精神的精神引领作用。

坚持以教育家精神引领卓越教师培养

教育家精神融入师范院校人才培养，是大力弘扬教育家精神，加快构建中国特色师范教育体系，助力教育强国建设的必然要求。新时代以来，党和国家在高质量教师队伍建设上持续出台“卓越教师培养计划2.0”“强师计划”“优师计划”“国优计划”等专门政策，以期到2035年培养造就数以万计的教育家型教师，为教育现代化和教育强国建设提供有力支撑。未来教育家型教师的培养理念为推进新时代师范生培养指明了方向、标出了新高度。作为教师的精神标杆，教育家精神是未来教育家型教师在师德师风、教书育人能力上的高度凝练与内在升华，是新时代教师队伍建设必须高度弘扬和培育的核心精神品质，必须将教育家精神融入新时代高校师范生培养的全过程各方面，积极引导学生形成追求卓越的思想自觉，为打造未来教育家型教师厚植教育情怀、强化教书育人能力。一方面，持续开展榜样教育，通过生动展现教育家“以何为师”“何以为国”的群体形象，推动学生在日常行为表现和思想精神层面的学习效仿。另一方面，持续开展价值教育，通过系统诠释社会各界和广大教师普遍认同的共同价值理想、价值规范和价值导向，引导学生坚定从教信念、树立教育理想，以更持久的内在动力推动形成自我驱动，自觉把个体价值追求融入党和国家的教育事业，实现师范院校人才培养理念与教育家精神价值意蕴的贯通融合。

近年来，陕西师范大学深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以“四有”好老师和教育家精神为引领，以“学识扎实、情怀深厚、灵魂高贵”为理念，持续完善师范教育体系，改进卓越教师培养模式，构建了“13（公费卓越班）+9（优师计划班）+N(普通师范班)”的卓越教师培养体系，探索出了“精神铸魂、专业筑基、素养培根、平台提质”的“四维一体”卓越教师培养模式，各类师范生培养占比本科生规模近60%，国家公费教育师范生占比师范生规模近90%，为国家尤其是西部地区源源不断输送“国字号”优秀师资，荣获2022年国家级本科教育教学成果奖二等奖。

坚持以教育家精神谱写强师报国新篇章

习近平总书记在全国教育大会上发出了“紧紧围绕立德树人根本任务，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进”的动员令。在教育强国建设新征程和建校80周年的新起点上，陕西师范大学要胸怀“两个大局”，充分发挥师范教育“国家队”的示范带头作用，主动担当作为，致力“三个追求”。

一是要追求政治性与师范性的统一。扎根中国大地办师范，坚持党对师范教育的全面领导是新中国师范教育在曲折中奋然前行的重要经验。站在新的历史起点上，要想有新气象新作为就必须进一步坚持以习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神为指导，不断创新阐释马克思主义教育理论，创造适合西部国情、民情和学情的师范生培养模式与教师教育理论体系，努力培养更多理想信念坚定、师德师风高尚、学识素养优良、甘于扎根西部的教育家型教师。

二是要追求思想性与师范性的统一。教师角色决定了思想政治教育之于教师成长发展的关键作用。要立足教育家精神的核心要义和实践要求，进一步加强“西部红烛两代师表”精神的宣传阐释及其与教育家精神的相互证成、共融共荣，围绕理想信念的内化、道德情操的塑造、育人智慧的授予、躬耕态度的引导、仁爱之心的培养、弘道追求的激励，不断以“西部红烛两代师表”的精神荣光强化自觉实施教育家精神铸魂强师行动的责任感和使命感。

三是要追求学术性与师范性的统一。理论阐释是理论武装、科学引领的基础和前提。要充分发挥自身人文社会科学研究的优势，加强对中国特有教育家精神的时代解读和理论阐释，在办学实践中协同把握好理论阐释与实践锻炼、显性传承与隐性教育、外部输入与自我教育的辩证关系，致力于推动中国特有的教育家精神融入校园、融入课本、融入课堂，使之成为推动学校立德树人、铸魂强师的新质力量。

（作者：李晓兵，系陕西师范大学党委书记； 游旭群，系陕西师范大学校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)