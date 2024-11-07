人民网北京11月7日电 （记者郝孟佳）6日，教育部留学服务中心发布《关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告》。公告称，将对13所国外院校的认证申请加强审查。

公告称，近期，部分院校硕士、博士学位认证数据出现显著异常，相关举报频繁，根据《国（境）外学历学位认证办法》第二十八条，教育部留学服务中心决定从即日起对相关院校（项目）的相关认证申请启动加强审查程序。

根据教育部留学服务中心公布的名单，13所高校分别为：菲律宾莱康大学(硕士、博士学位项目)、菲律宾莱西姆大学(硕士、博士学位项目)、菲律宾维萨亚斯大学(硕士、博士学位项目)、菲律宾伊密里欧学院(硕士、博士学位项目)、泰国格乐大学(博士学位项目)、泰国易三仓大学(博士学位项目)、泰国班颂德昭帕亚皇家大学(博士学位项目)、蒙古民族大学(硕士学位项目)、蒙古教育文化法学院(硕士学位项目)、蒙古乌兰巴托额尔德木大学(硕士学位项目)、蒙古皇家国际大学(硕士学位项目)、印度尼西亚西亚苏姆乌鲁姆苏加武眉伊斯兰学院(硕士学位项目)、新加坡伦敦商业金融学院与英国格林尼治大学(工商管理硕士学位项目)。

公告表示，加强审查期间，上述院校相关认证申请的处理期限将相应延长，原则上自提交认证申请之日（含）起不少于60个工作日，建议涉及院校的文凭持有人与就读院校保持联系，了解相关情况。同时，建议广大留学人员密切关注加强审查系列公告，审慎选择公告涉及院校（项目）。

(责编：李昉、熊旭)