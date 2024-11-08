原标题：山东职业学院： 高铁技能培训班走出国门

近日，在中铁二局集团老挝项目部，山东职业学院（以下简称“山职”）教授靳晓燕为中铁二局集团海外员工进行了“中文+铁路职业技能”培训，讲授老挝“班·墨学院”海外培训的第一课。海外员工们聚精会神，边听讲解边做笔记。

近年来，中国高铁加快出海速度，成为对外合作的亮丽名片。如何助力中国高铁“走出去”？中国高铁“走出去”后，后续的运营工作应如何推进？山职主动请缨，希望答好这道题。

山职始建于1951年，前身是济南铁道职业技术学院，“铁道”二字贯穿了该校73年的办学历史。山职党委书记赵凤文说，学校有着深厚的铁路文化积淀，把服务中国高铁“走出去”作为学校的历史使命和责任担当，发挥专业优势，服务“一带一路”倡议。

开设海外培训项目

“职业教育走出国门、服务‘一带一路’倡议意义重大。”中铁二局集团老挝项目部党支部书记郭彦春说，“希望优秀的海外职业培训项目持续开展。”

2023年，山职牵头，与省内5所高校在蒙古国建设了中国—蒙古职业技术学院，并派出了中方校长。此外，山职还联合教育部中外语言交流合作中心、蒙古国新鑫矿业公司在蒙古国设立中文工坊，为当地企业和周边社区民众开展“中文+职业技能”培训，成为教育部在全球正式设立的首批中文工坊之一。

赵凤文说，山职探索了“四轮驱动”对外开放办学模式。“四轮驱动”指文化交流、技能交流、海外职院共建、海外技术服务。而老挝“班·墨学院”、中国—蒙古职业技术学院正是“海外职院共建”板块的重要组成部分。

亚吉铁路是非洲第一条现代电气化铁路，是中国企业在海外建设的第一条全产业链“走出去”的铁路。记者了解到，山职派出教师对亚吉铁路从事线路养护维修的技术人员进行培训。“一共有252位学员，教师力争让每位学员都有收获，成为单位技术骨干。”山职国际交流学院院长张欣说。

推动国际技能交流

3年前，纳耶姆·阿里从孟加拉国来到山职，成为2021届铁道工程技术专业的留学生。学成后回国，凭借在学校学习的技术技能及语言优势，纳耶姆·阿里找到了一份收入可观的工作，供弟弟、妹妹上学，负责7口人的生活开销，让家里发生了翻天覆地的变化。纳耶姆·阿里说：“感谢‘一带一路’倡议，让我有机会到中国学习，拥有了一技之长，改变了生活境遇，还让我有机会为家乡作贡献。”

记者了解到，山职实施“巨人计划”，通过与北京交通大学、中国科学院大学等国内一流大学开展合作，采取学分互认、分段培养等方式，为巴基斯坦、缅甸、肯尼亚、孟加拉国、古巴等“一带一路”合作伙伴培养留学生1400余名。

近年来，山职在职业教育国际合作领域持续发力，为“一带一路”合作伙伴培养轨道交通领域优秀人才。

走进山东职业学院乌拉尔国际轨道交通学院，特色专业设置让人印象深刻。这是山东省首家职业教育中外合作办学机构，已联合招收了3届学生。据了解，山东职业学院乌拉尔国际轨道交通学院由山职与俄罗斯乌拉尔国立交通大学合作创办，双方共同推进铁道供电技术、铁道工程技术、铁道信号自动控制专业领域的人才培养。

推动国际技能交流是山职的重要职责。

2023年11月，由山职承办的2023金砖国家职业技能大赛中国赛区国际总决赛在济南开幕。作为承办方，山职开发“增材制造”“铁路信号设备维护”等赛项，吸引国际参赛选手近300人。此外，该校还举办了3届国际交通训练营，引入“世界技能大赛—轨道车辆技术赛项竞赛”，以多元促训，训赛融合的方式，促进城市轨道车辆应用技术、动车组检修技术等专业人才培养，来自中国、俄罗斯、新加坡、马来西亚、印度尼西亚的298支队伍的596名学生同台竞技，不仅提升了参赛学生的专业技能水平，更为轨道交通领域的技术创新注入活力。（记者 王延斌）

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