电子科技大学党委书记 曹萍

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。习近平总书记高度重视教师队伍建设，在全国教育大会上强调，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。电子科技大学将始终把习近平总书记的重要讲话精神作为教师队伍建设的“指南针”，矢志打造电子信息学科的“梦之队”筑梦人，攀登关键核心技术自主可控的科学高峰，培养电子信息领域战略人才，努力为建设教育强国、推进中国式现代化提供强大支撑。

引领广大教师挺立主心骨，恪守信念如炬、行为世范的为人品格。“心有大我、至诚报国的理想信念”是教育家精神鲜明的政治底色，“言为士则、行为世范的道德情操”是教育家精神崇高的品行指引。广大教师只有具备过硬的思想政治素质、优良的道德风尚，才能引领学生成长为社会主义建设者和接班人。

电子科技大学将强化教师思想政治素质、加强师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，聚焦“高线引领、常态涵养、底线约束”的工作原则，着力构建全校齐抓共管、常态长效的大教师工作格局。一方面坚持党建引领事业发展，坚持党管人才，探索将支部建在教学科研一线，促进党建与业务深度融合，推进教师党支部与科研院所结对共建，将教师党支部建设成为推动党建工作和事业发展“一融双高”、涵养师德师风的重要平台，形成了一批以全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室为代表的优秀典型。另一方面倡导“以服务国家为最高追求”的师德文化，高质量选树优秀教师典型，升级教职工校级荣誉体系，隆重举办教师节表彰大会、从教三十周年教师表彰仪式、荣休仪式等，选树一批立德树人教师典型，涌现出一批以“全国高校黄大年式教师团队”为代表的优秀教师集体。

引领广大教师对标“大先生”，恪守化育天下、严谨求实的为师情怀。“启智润心、因材施教的育人智慧”是教育家精神内在的实践要求，“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”是教育家精神深厚的使命担当。广大教师必须注重以大道引领传道，以大业引领授业，用党的创新理论铸魂育人，涵养扎实的知识底蕴和专业功底，以源源不绝的活水滋润学生心田，引导学生紧跟党走、矢志报国。

电子科技大学始终坚持育德育才两手抓，不断提升教师的综合素养、教学能力，大胆探索中国特色的高质量教育体系，大力提升人才自主培养质量。一手抓育德，结合党的创新理论学习，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”，引导学生自觉强化理论武装，做到知行合一。在第一课堂外，学校还组建了理论宣讲团、辅导员宣讲团、青年讲师团等，广泛开展各类理论、文化宣讲巡讲活动，用正能量的校园文化浸润滋养学生。一手抓育才，积极回应当前全球高等教育的变革与挑战，迭代升级“新工科与一流本科教育升级工程”，持续建设实施“新生新工程教育计划”，打造贯通四年逐级挑战的新工科项目式课程体系、研究型挑战性课程体系和“高水平科研育人新工程教育计划”等新工科教育体系。新工科教育改革“成电方案”入选全国首批“中国工程教育改革先锋案例”，形成“以学生成长为中心”的教学文化和以质量为导向的教改文化。

引领广大教师弘扬新风尚，恪守心有大爱、追求卓越的为学态度。“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”是教育家精神温情的人文价值，“胸怀天下、以文化人的弘道追求”是教育家精神博大的胸襟气魄。广大教师要厚植家国天下情怀，聚焦国家重大战略需要，把论文写在强国建设的宏伟征程中，带领学生一起为民族复兴伟业贡献智慧和力量。

电子科技大学始终坚持“求实求真、大气大为”的校训精神，以人才培养为根本，以服务国防建设和经济社会高质量发展为己任，推动教师“有为”“有位”相统一，引导教师扎根科研、不断创新，努力创设“人尽其才”的干事创业环境。一方面坚持发挥电子信息特色优势，努力打造融入国家重大战略需求的科技创新体系，以“大平台、大项目、大团队、大成果”为着力点，聚焦解决“卡脖子”问题，深入推进科研育人，引导师生着眼世界学术前沿和国家重大需求，开展有组织地科研集成攻关和协同创新。另一方面，持续深化教师评价改革，更加突出质量、贡献和实绩导向，对服务国家战略或地方经济发展取得突出成效的教师，按有关程序单独评价考核。推动信息技术赋能，建设基于大数据技术的人才质量评估系统，分层分类改革人才评价机制。构建“预聘长聘”与“特色岗位”制度相结合的人才体系，初步形成了电子信息领域的人才高地，矢志为强国建设持续造就更多可堪大用、能担重任的栋梁之才。

新时代新征程，电子科技大学将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教育家精神引领高素质教师队伍建设，努力提高人才自主培养质量，为教育强国建设贡献成电力量。

(责编：李昉、熊旭)