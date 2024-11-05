原标题：一体推进教育、科技、人才发展

教育、科技、人才一体化发展，是党的二十大报告提出的战略要求，也是党的二十届三中全会强调的重大部署，更是新时代教育强国建设的关键抓手。习近平总书记在新时代第二次全国教育大会上明确提出，要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。这为我们充分认识教育、科技、人才在国家战略层面的内在联系和重要价值，系统推进教育强国、科技强国、人才强国建设指明了前进方向。

一体推进教育科技人才发展的内在逻辑

全面建成社会主义现代化强国，教育是基石，科技是关键，人才是根本。

教育是人才发展和科技创新的基础。教育的核心使命在于培养人才，通过高质量教育体系建设，为国家发展、社会进步提供源源不断的智力支持和创新主体。科技是推动社会不断进步和生产力持续提升的关键，是新质生产力发展的核心抓手。人类历史上每一次重大科技进步都改进了劳动工具，提高了劳动者素质，带来劳动生产率的极大提高、产业结构的快速优化升级，不断推进创新驱动发展。科技创新不仅需要高素质的人才来实现，更要通过教育体系的完善来不断更新优化。人才则是实现强国建设目标和科技创新突破的核心资源，其培养、素质和使用直接影响国家竞争力和创新能力的提升。

教育、科技、人才发展具有相同的目的性指向，共同服务于社会主义现代化强国建设和中华民族伟大复兴。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，作出“必须把创新作为引领发展的第一动力”的重大战略抉择。党的二十届三中全会明确将科技、教育和人才建设统筹纳入全面创新体制机制的框架，进一步深化了三者的内在逻辑。此次全国教育大会强调“一体推进教育发展、科技创新、人才培养”，更指明了教育、科技、人才发展的共同目标和协同路径。这些战略部署，释放出走一条从教育强到科技强、人才强、产业强、经济强、国家强的中国式现代化强国之路的强烈信号，以此推动教育、科技、人才的深度融合与协调发展，为实现中华民族伟大复兴注入了强劲动力。

一体推进教育科技人才发展的实践经验

教育、科技、人才建设相互支撑、相互促进，组成相互作用、协同共进的有机整体。教育发展为科技创新提供人才和智力支撑，科技进步有力推动教育高质量发展，人才保障教育和科技的不断创新和可持续发展。党的十八大以来，我国教育改革、科技发展、人才建设之所以取得历史性成就，关键原因就在于坚持推动教育科技人才之间的良性互动。

以教育为基础和先导，大力推进科技发展，坚实支撑人才全面成长。一方面，教育发展直接推进科学文化知识的高质量普及，并在此基础上实现科学技术创新。切实把科学技术作为发展的第一生产力，在世界一流大学、一流学科建设的基础上，高等院校和科研院所瞄准国家战略推进实施有组织科研，在部分关键领域取得了突破式创新。另一方面，教育为学生打下基础知识、基本能力等坚实发展基础，同时积极培育学生认知能力、合作能力、创新能力、职业能力等关键能力，为学生终生学习、终身成长奠基。此外，通过构建职业教育与普通教育相互融通、协同发展的体制机制，支持人才充分发挥自身优势潜能。

通过科技创新积极推进教育变革。基于教育信息化建设的大力推进，以教育数字化为国家战略，我国建设国家智慧教育公共服务平台，致力于打造人人能学、时时可学、处处皆学的泛在化学习场景。通过科技助力课堂教学、课外活动、课后服务的内容和方法变革，推进标准化知识教学与教育评价手段更新，利用人工智能等逐步减轻教学与教育管理负担，提升教育管理效能。通过校企合作，特别是大学与科技型企业协作，在基础学科、新兴学科、交叉学科发展的基础上大力培育面向科技实践的创新型、实用型人才。通过产教融合，将产业发展的最新需求、科技发展需要及时转化为学校教育教学变革和教育管理优化的重要因素，以此推进教育高质量发展。传统科研院所与新型研发机构等深度参与人才培养工作，高校积极建设国家实验室、工程中心等，共同加快建设国家战略人才力量，助力高水平科技自立自强。

发挥人才对教育和科技的支撑性作用。大量教育领域人才基于区域和学校具体情况，推进教育模式变革创新。相关单位通过丰富多样、相互支撑的人才项目体系打造高水平平台，汇聚人才，使之投入教育与科技创新的伟大实践中，让创新型人才不断涌现，推进科技知识创新、经济产业转型升级。

实践证明，教育、科技、人才内在一致、相互支撑。只有把三者有机结合起来、一体统筹推进，才能形成推动高质量发展的倍增效应，支撑引领中国式现代化。

一体推进教育科技人才发展的现实路径

当前，我国教育已经处于世界教育发展的中上水平，进入创新型国家行列，成为人力资源大国，教育规模与质量、科技创新与产出、人才发展与成长的关键指标等居全球前列。面对世界百年未有之大变局、科技的深度变革与人才竞争力提升的战略需要，以及新质生产力发展对教育、科技、人才提出的新需求，迫切需要纵深推进教育科技人才一体化发展。尤其是着力解决教育、科技、人才一体化发展的顶层设计难题、疏通资源配置的关键堵点，以系统观念、协同理念形成一体化发展的新样态、新格局。

纵深推进教育、科技、人才一体化发展，顶层设计与系统谋划至关重要。要坚持教育优先发展的战略定位、在教育发展中优先建设教师队伍，在学业评价的基础上建立促进全面发展评价的体制机制，将数字化深度融入教育的各领域各环节，形成新的发展动能与优势。要深化高等教育的龙头作用，科学推进学科布局调整，深化校企合作、产教融合和科教融汇；夯实基础教育的基点作用，推进育人模式改革，创新课堂教学方式，推动探究式教学和项目化学习，提升学生的科学素养、创新思维与可持续发展能力。要建立健全跨组织、跨领域的协调机制，整合教育与创新资源，统筹规划，推进实施。以建成创新体系为统领性目标，形成教育、科技、人才协力推进创新驱动发展的“三位一体”的体制机制。

纵深推进教育、科技、人才一体化发展，资源配置与激励引导是基础保障。教育、科技、人才一体化发展不意味平均或同等配置资源，这需要在保证教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的基础上探寻公共资源的最佳配置途径、充分利用资源共享与互补特点，实现资源配置效率与效益的最大化。要建立健全教育、科技、人才资源统筹调配机制，优化创新要素的配置格局，推动创新资源跨部门、跨区域、跨组织流动，科学优化部门、行业、机构之间的复杂关系，促进深度融合与平衡发展。要建立健全上下联动、产业企业协调机制，实现区域、行业资源高效利用。要逐步建立国家级和区域级资源共享平台，涵盖教育、科研、技术、人才资源等，解决信息不对称问题，提升资源利用效率。

纵深推进教育、科技、人才一体化发展，评估监测与不断优化是重要抓手。明确监测主体与内容，纳入政府部门、学术机构、行业组织及社会公众等利益相关者，从教育教学质量、科技创新能力、人才发展成长等关键维度展开系统监测。要建立常态化监测机制，明确关键指标与程序，构建教育、科技与人才三位一体化推进的质量标准。在科学监测的基础上，要对教育、科技、人才一体化发展成效进行研判，及时识别关键性、趋势性和方向性问题，强化过程管理，提升政策的前瞻性、科学性和规范性。要明确教育、科技、人才一体化发展的风险指标与阈值，建立监测预警制度，对关键节点进行管理，合理规避重大制度变迁中的风险因素。

（作者：薛二勇，系北京师范大学教授、中国教育政策研究院副院长，教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)