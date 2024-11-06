郭海 冯夏庭

2023年9月15日，在东北大学百年校庆之际，习近平总书记给学校全体师生回信，殷切希望学校“着眼国家战略需求培养高素质人才，做强优势学科，不断推出高水平科研成果，为推动东北全面振兴、推进中国式现代化作出新的更大贡献。”习近平总书记的重要回信，是学校启航新百年、奋进新征程的最强动力来源和最大精神支持，也为学校落实“以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神”具体要求、努力培养具有爱国传统底色和学校发展特色的新时代教育家提供了精神引领、确立了价值标杆。

筑牢百年精神文化根基，弘扬爱国主义光荣传统

1923年建校以来，东北大学用百年奋斗历程生动诠释了“自强不息、知行合一”的校训精神，凝练形成了“实干、报国、创新、卓越”为内核的文化品格。为充分发挥百年校史文化的铸魂育人作用，学校深入挖掘东大人铸就的以祖国利益为重、面向国之所需、服务产业兴国、科技报国的精神传承，将百年校史中蕴含的丰富红色资源和形成的精神谱系与学校党建、教师思想政治和师德师风建设一体贯通。编撰出版《讲述·东大人科技报国的故事》系列教育丛书，创作《同行》校史剧，积极打造以文化人、以文育人立体场域，引领广大教师传承优良文化。为增强工作实效，学校坚持以党建引领为核心、以思想引领为先导、以文化引领为促进，实施党建质量夯实工程，健全“一体化实施、两中心并重、十体系联动”思政工作体系，全面构建以爱国为底色的校园文化生态。学校先后入选首批10所“全国党建工作示范高校”、国家级科学家精神教育基地、第二批教育融媒体建设试点单位。

坚持立德树人根本任务，牢记育人兴邦重要使命

学校坚持将立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，将启智润心作为大力弘扬教育家精神的核心内容，引导广大教师更好践行“为党育人、为国育才的”初心使命。学校充分发挥教师考核评价的指挥棒作用，在严把师德师风第一标准的基础上，把课堂教学质量作为重要标准，把承担本科教学工作、担任班导师或辅导员工作经历作为教师专业职务晋升的必备条件，鼓励广大教师潜心育人、悉心从教；充分发挥绩效分配的激励导向作用，向长期工作在教学一线、业绩突出的教师倾斜，突出人才培养的主体地位；全面实施“时代新人铸魂工程”，着力构建德智体美劳全面发展“五育并举”人才培养体系，完善“大思政课”工作体系，系统提升育人效果。学校先后入选全国首批10所“三全育人”综合改革试点高校、首批10所“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校、首批教育部课程思政教学研究示范中心、首批国家级创新创业学院；涌现出教育部全国高校黄大年式教师团队、全国先进工作者、全国模范教师、全国最美辅导员等一大批先进集体与育人典型；连续6年位列全国高校学生竞赛排行榜前10位。

树立科技报国崇高理想，砥砺实干创新价值追求

东北大学建校百年来，始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行，以国家需要作为最高追求。为充分发挥高校服务社会的重要职能，学校以深化教育评价改革为动力、以优化聘用考核体系为牵引、以探索薪酬制度改革为保障，积极引导各类人才立足“两个大局”、坚持“四个面向”、服务“国之大者”。学校以打造国家战略科技力量、助力高水平科技自立自强为目标，实施创新团队建设工程，遴选培育了30支特色鲜明的高水平创新团队，聚焦深地深海、人工智能、高端装备、新材料等前沿领域开展实践探索，相关研究成果为港珠澳大桥、C919大飞机和白鹤滩水电站等国家重大工程和重大装备提供了重要技术支撑。选矿团队开发的铁矿资源绿色高效利用技术，不仅在国内多家大型矿山企业得到应用，还成功推广至赞比亚、阿尔及利亚等共建“一带一路”国家；有色金属冶金团队开发的氧化铝清洁生产与铝电解质综合利用技术，分别以专利成果作价入股和实施许可方式实现转化，单笔交易额均达1亿元，有效支撑有色行业产业绿色高质量发展。学校先后入选全国首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国科普教育基地，新增中国工程院院士2人、国家级人才137人。

服务东北振兴国家战略，助力区域产业经济发展

东北大学诞生于白山黑水、根植于辽沈大地，服务东北、报效桑梓是学校义不容辞的责任。近年来，学校将服务东北振兴作为弘扬教育家精神的重要平台，以助力赋能辽宁全面振兴新突破为核心，深度融入东北全面振兴，围绕“三篇大文章”，助力区域产业转型升级，与多家区域头部企业深度合作，支撑辽宁建设具有国际竞争力的先进制造业新高地；围绕“智造强省”，建设“沈阳—东北大学创新港”，积极打造高端人才团队汇聚地、交叉融合创新制高地、新兴交叉学科产生地、重大成果产出策源地；围绕“数字辽宁”，创新数字产业化和产业数字化技术，研发人工智能数字技术、引育人工智能创新人才、实现关键数字技术转化，持续提升成果转化能力。在聚焦区域产业经济发展的同时，学校依托国家首批未来技术学院，深化拔尖创新人才培养模式改革，培养具有前瞻性、能够引领未来工业智能的科技创新领军人才，为助力东北全面振兴提供人才与智慧支撑。

站在新的历史起点上，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将东北大学百年红色资源与精神文化内化为东大人的价值基因和精神动力，大力弘扬教育家精神，引导广大教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，自信自强、踔厉奋发，为推动东北全面振兴、推进中国式现代化作出新的更大贡献。

（作者：郭海，系东北大学党委书记； 冯夏庭，系东北大学校长）

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