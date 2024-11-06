人民网北京11月6日电 5日，浙江省2025届高校毕业生秋季综合类专场招聘会在浙江工业大学举办，多地人社部门以及70余所高校超万名大学生现场参会。

招聘会现场。校方供图

据了解，本次招聘会邀请了绿色工业、人工智能、生物科技与医疗健康、5G技术与通信等领域的企业参与，提供岗位超过23000余个。“绿色工业引领就业新趋势”作为特色招聘主题，共有225家绿色产业相关企业参与，涵盖新能源、节能环保、绿色制造、循环经济等多个领域，为求职者提供了技术研发、项目管理、市场拓展等多元化岗位。

浙江工业大学就业指导中心相关负责人表示，本次招聘会首次设立“校企供需对接专区”，20余家企业就“实习实践基地”“学生联合培养”“技术成果转让”等内容与校方达成了初步意向，让企业来校“招引人才”的同时，也能获得“产学研对接”的全方位服务。

据悉，自今年9月起，浙江工业大学已举办了5场地区专场招聘会、4场行业专场招聘会，为2025届毕业生提供了充足就业岗位。本次招聘会毕业生现场投递简历超6万份，达成初步意向约4000余人次。（李昉、实习生黄劭光）

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