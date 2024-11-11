新华社北京11月11日电 题：深刻领会法律精神 加快健全配套政策——教育部新闻发布会谈贯彻落实学前教育法

新华社记者徐壮

十四届全国人大常委会第十二次会议11月8日表决通过了《中华人民共和国学前教育法》，自明年“六一”起施行。教育系统将如何学习宣传、贯彻落实该法？11日，教育部举行新闻发布会介绍有关情况。

“颁布学前教育法，标志着学前教育进入‘有专门法可依’的新阶段，为广大适龄幼儿享有公平的受教育权益，提供了强有力的法律保障，对推进学前教育普及普惠安全优质发展、夯实教育强国建设基点具有重要而深远的意义。”教育部基础教育司司长田祖荫说。

学前教育法是推进学前教育高质量发展的法律依据、行动准绳。田祖荫介绍，下一步，教育部将认真学习宣传贯彻学前教育法，将实施学前教育法与落实党的二十届三中全会、全国教育大会精神和实施教育强国建设规划纲要紧密结合起来，把近期的重点工作纳入加快建设教育强国三年行动计划，牢牢把握公益普惠的基本方向，加快完善学前教育公共服务体系。

根据部署，教育部将重点抓好四个“进一步”——

进一步提高学前教育普及普惠水平：一方面优化资源布局，增加人口流入地区普惠性资源特别是公办资源，加强人口流动变化较大地区入园供需监测。另一方面提高资源供给水平，推动有条件的地方结合当地实际，优化班额和生师比，改善办园条件。

进一步健全学前教育保障机制：健全学前教育资助政策，做到“预算有科目，拨款有标准，分担有机制，资助有制度”。严格幼儿园教师资质条件，把好教师入口关，对失德失范行为零容忍。依法保障幼儿园教师队伍工资待遇，提高教师培养层次和培养质量。

进一步完善学前教育监管体系：推动各地严格把握幼儿园设立条件，加强幼儿园办学资质审核；完善动态监管机制，建立健全督导评估、信息备案和公示制度；准确把握学前教育法规定，对违法违规办学的、教职工存在师德师风问题的，以及侵害幼儿权益的，依法严肃追究责任。

进一步提高保教质量：引导幼儿园坚持保育教育相结合，落实以游戏为基本活动，创设丰富的教育环境。严格规范保教行为，研究制定课程教学资源审定管理办法，严格规范监管在幼儿园推行使用的课程教学资源。持续开展清理整治，坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范的办园行为。加强家长的科学育儿指导，形成家园共育的良好机制。

学前教育法出台后，基层教育系统如何贯彻落实？

江苏省教育厅副厅长顾月华说，江苏将组织全省教育系统深入学习学前教育法，通过多种渠道向社会广泛宣传学前教育法的核心精神和主要内容。

“我们将提请省人大常委会根据上位法及时修订《江苏省学前教育条例》。完善学前教育财政投入持续增长机制，进一步凸显学前教育的普惠性。”顾月华说。

四川省成都市第十六幼儿园园长余琳表示，将不断完善幼儿园章程、制度，把学前教育法要求落实到日常管理的各个环节，杜绝违背儿童学习与发展规律的行为，以教育科研引领保育教育质量不断提升。

余琳还提到，将以幼儿园为宣传主阵地，组织开展专家讲座、家长开放日等形式多样的宣传活动，面向家长和社会宣传法律，不断提升全社会对学前教育的关注和正确理解。

法律的生命在于实施，法律的权威也在于实施。

教育部政策法规司司长张文斌表示，各地教育部门和幼儿园要深入学习学前教育法，深刻领会法律精神，健全配套政策，抓好贯彻落实，在法治轨道上推进学前教育高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础，为教育强国建设作出应有的贡献。

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