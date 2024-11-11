人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

深刻领会法律精神 加快健全配套政策——教育部新闻发布会谈贯彻落实学前教育法

2024年11月11日21:20 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月11日电 题：深刻领会法律精神 加快健全配套政策——教育部新闻发布会谈贯彻落实学前教育法

新华社记者徐壮

十四届全国人大常委会第十二次会议11月8日表决通过了《中华人民共和国学前教育法》，自明年“六一”起施行。教育系统将如何学习宣传、贯彻落实该法？11日，教育部举行新闻发布会介绍有关情况。

“颁布学前教育法，标志着学前教育进入‘有专门法可依’的新阶段，为广大适龄幼儿享有公平的受教育权益，提供了强有力的法律保障，对推进学前教育普及普惠安全优质发展、夯实教育强国建设基点具有重要而深远的意义。”教育部基础教育司司长田祖荫说。

学前教育法是推进学前教育高质量发展的法律依据、行动准绳。田祖荫介绍，下一步，教育部将认真学习宣传贯彻学前教育法，将实施学前教育法与落实党的二十届三中全会、全国教育大会精神和实施教育强国建设规划纲要紧密结合起来，把近期的重点工作纳入加快建设教育强国三年行动计划，牢牢把握公益普惠的基本方向，加快完善学前教育公共服务体系。

根据部署，教育部将重点抓好四个“进一步”——

进一步提高学前教育普及普惠水平：一方面优化资源布局，增加人口流入地区普惠性资源特别是公办资源，加强人口流动变化较大地区入园供需监测。另一方面提高资源供给水平，推动有条件的地方结合当地实际，优化班额和生师比，改善办园条件。

进一步健全学前教育保障机制：健全学前教育资助政策，做到“预算有科目，拨款有标准，分担有机制，资助有制度”。严格幼儿园教师资质条件，把好教师入口关，对失德失范行为零容忍。依法保障幼儿园教师队伍工资待遇，提高教师培养层次和培养质量。

进一步完善学前教育监管体系：推动各地严格把握幼儿园设立条件，加强幼儿园办学资质审核；完善动态监管机制，建立健全督导评估、信息备案和公示制度；准确把握学前教育法规定，对违法违规办学的、教职工存在师德师风问题的，以及侵害幼儿权益的，依法严肃追究责任。

进一步提高保教质量：引导幼儿园坚持保育教育相结合，落实以游戏为基本活动，创设丰富的教育环境。严格规范保教行为，研究制定课程教学资源审定管理办法，严格规范监管在幼儿园推行使用的课程教学资源。持续开展清理整治，坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范的办园行为。加强家长的科学育儿指导，形成家园共育的良好机制。

学前教育法出台后，基层教育系统如何贯彻落实？

江苏省教育厅副厅长顾月华说，江苏将组织全省教育系统深入学习学前教育法，通过多种渠道向社会广泛宣传学前教育法的核心精神和主要内容。

“我们将提请省人大常委会根据上位法及时修订《江苏省学前教育条例》。完善学前教育财政投入持续增长机制，进一步凸显学前教育的普惠性。”顾月华说。

四川省成都市第十六幼儿园园长余琳表示，将不断完善幼儿园章程、制度，把学前教育法要求落实到日常管理的各个环节，杜绝违背儿童学习与发展规律的行为，以教育科研引领保育教育质量不断提升。

余琳还提到，将以幼儿园为宣传主阵地，组织开展专家讲座、家长开放日等形式多样的宣传活动，面向家长和社会宣传法律，不断提升全社会对学前教育的关注和正确理解。

法律的生命在于实施，法律的权威也在于实施。

教育部政策法规司司长张文斌表示，各地教育部门和幼儿园要深入学习学前教育法，深刻领会法律精神，健全配套政策，抓好贯彻落实，在法治轨道上推进学前教育高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础，为教育强国建设作出应有的贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部