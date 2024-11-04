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国家助学贷款政策调整：提高额度，降低利率

2024年11月04日17:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月4日电 （记者孙竞）今天，财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局发布关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知，提高国家助学贷款额度，调整国家助学贷款利率。

自2024年秋季学期起，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生，下同）每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过20000元提高至不超过25000元。学生申请的国家助学贷款优先用于支付在校期间学费和住宿费，超出部分用于弥补日常生活费。

国家助学贷款额度调整后，服兵役高等学校学生学费补偿、用于学费的国家助学贷款代偿和学费减免标准以及基层就业学费补偿、用于学费的国家助学贷款代偿标准，相应调整为本专科学生每人每年最高不超过20000元、研究生每人每年最高不超过25000元。

国家助学贷款利率由同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减60个基点，调整为同期同档次LPR减70个基点。对此前已签订的参考LPR的浮动利率国家助学贷款合同，承办银行可与贷款学生协商，将原合同利率调整为同期同档次LPR减70个基点。

(责编：李昉、熊旭)

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