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笑一笑能有效缓解干眼症

2024年09月24日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：笑一笑能有效缓解干眼症

干眼症作为最常见的眼部疾病之一，发病率逐年上升，其常见症状包括眼睛发红、发痒或发炎等。目前干眼症治疗的一线用药为人工泪液。

近日，中山大学中山眼科中心教授梁凌毅、刘奕志和厦门大学眼科研究所教授刘祖国组成的研究团队，在医学期刊《英国医学杂志》刊发了研究论文。他们研究发现，每天跟着笑容训练视频练习4 次，每次30遍，8周后轻中度干眼症患者能有效改善症状，且治疗效果不亚于使用人工泪液。

“众多研究表明，干眼症的发生和生活方式息息相关。此外，抑郁、焦虑等心理状态也会影响干眼症。”梁凌毅介绍，有焦虑、抑郁等负面情绪的人群更容易患干眼症，且症状更明显。

既有研究显示，当人开始大笑时，自主神经会被激活，能够刺激泪液分泌。在此前的探索中，中山眼科中心研究团队已初步观察到，笑可以改善泪膜的稳定性及其脂质层厚度。那么，笑容训练是否可以治疗干眼症呢？如果有效，它的疗效与人工泪液相比有什么差异呢？

为了解答这些问题，从2020年开始，梁凌毅带领团队开展研究。研究将299例中轻度干眼症患者随机分为两组，分别接受8周人工泪液的治疗和笑容训练。笑容训练实验组的患者根据视频指令，每天需要进行4次训练。

8周后，两组患者的症状均有所改善，且笑容训练实验组的治疗效果不亚于人工泪液实验组，甚至在眼部体征改善方面优于人工泪液。在停止训练后的4周，接受笑容训练的患者，其干眼症症状仍然在持续改善。该成果为干眼症的治疗提供了新策略，为干眼症发病机制的深入研究提供了新思路。

梁凌毅表示，团队后续计划进一步向大众科普笑容训练，使研究“从论文进入临床”。

（记者 叶 青）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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