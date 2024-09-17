张军

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。习近平总书记在全国教育大会上进一步强调，要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

高校是教育科技人才发展的集中交汇点，有基础有条件成为“三位一体”改革的最佳试验田。因此，高校要深刻把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，通过实施“科学组织的治校理教”，健全完善中国特色现代大学治理制度机制，强化“以治促强”；要牢牢把握高质量发展这个首要任务，推动高校办学质量的系统性提升，强化“以质图强”，全面提升办学的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力。

全面强化高校党组织效能

实施“科学组织的治校理教”推进一体化改革，要首先着眼党的领导这一根本保证，发挥好高校党组织的政治功能、组织功能。

党的领导是全面的、系统的、整体的，是统筹推进教育科技人才“三位一体”改革的根本保证。一体推进教育发展、科技创新、人才培养，必须全面激活高校党组织效能。一方面要着眼党的领导的引领性，发挥学校党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的职能作用，统筹谋划领导改革；另一方面要着眼基层党组织的战斗性，健全党的组织体系、制度体系和工作机制，激发各级党组织的战斗堡垒作用，组织实施推动改革。在推进改革的过程中，高校要注重统筹处理“六组关系”：党建工作与事业发展的关系、局部利益与全局利益的关系、整体推进和重点突破的关系、当下发展与长远发展的关系、自身发展与协同发展的关系、外部约束和内生动力的关系，系统认识和把握一体化改革为什么改、改什么、怎样改等重要关键问题。同时，要注重把握和遵循“六个强化”的规律性要求：强化党的领导、强化遵循规律、强化特色优势、强化师生主体、强化全员联动、强化文化凝聚，进一步确立全面推进一体化改革的实施办法、科学路径、良好环境。以北京理工大学为例，接下来，学校将以“科学组织的治校理教”完善党组织主导，健全以“党建引领、科学统筹、畅通机制、协同攻关”为核心的教育科技人才一体化发展体系，构建一体围绕、一体服务、一体支撑“红色育人、强国铸器”使命任务的发展格局。

推进教育科技人才一体联动

实施“科学组织的治校理教”推进一体化改革，要准确把握教育、科技、人才改革的重点难点，强化三者的一体联动、衔接互动。

当前高校治校理教最核心的内容就是教育科技人才“三位一体”发展。党的二十大和二十届三中全会明确了推进教育科技人才事业改革发展的主要内容、关键方面。全国教育大会就全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措进行了系统部署。可以说，教育、科技、人才改革的任务已经十分清晰。高校实施“科学组织的治校理教”，要将人才培养改革作为一体化改革的牵引性工程，尤其要注重将人工智能技术贯穿运用到人才培养各方面、全过程，系统性地推动教育教学模式的改革重塑，优化专业结构、重构课程体系、革新教育教学方法、创新实践创造场景，全面打造智能化驱动的教育教学变革生态。同时，要全面提升科研创新的组织化水平，建立国家战略需求强牵引的学科设置和科研组织机制，超常规加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，为加快推进科技自立自强提供坚实学科基础、知识基础、人才基础；要优化科技创新组织实施机制，健全完善重大科研攻关“四大”模式，全链条汇聚“大团队”、构建“大平台”、承接“大项目”、催生“大成果”；要深入推动人才发展体制机制改革，着力破除束缚活力和创造力的障碍壁垒，进一步构建具有国际竞争力的人才制度体系，完善人才自主培养机制、海外引进人才支持保障机制，以及重在“能力、质量、实效、贡献”的人才评价机制，构筑人才发展新高地。在这一方面，北理工将以“科学组织的治校理教”打通制约教育、科技、人才一体发展的堵点痛点，全面建构以教育教学为中心环节、以科技创新为第一动力、以人才队伍为关键支撑的高质量发展格局。

着力推动治理体系治理能力转型升级

实施“科学组织的治校理教”推进一体化改革，要着力推动治理体系治理能力转型升级，大力营造绿色高质发展生态。

大学规模的扩张和功能的扩展一定程度上使得组织效能、管理服务效能受到制约，这是高校推进一体化改革必须直面的现实问题。以“科学组织的治校理教”统筹推进教育科技人才一体化改革，内在根本保证是党的全面领导和组织体系优势，外在环境保障则依赖于学校治理体系治理能力转型升级。高校应着力提升组织化水平，在既有组织体系基础上打破学科壁垒、部门壁垒以及各自为政的局面，强调整体协调与跨部门协作，推动打通教育科技人才一体发展以及相应支持保障机制的堵点痛点；应着力提升规范化水平，通过持续的系统优化和科学管理工具的运用，实现管理的动态平衡、反馈改进和高效执行，确保教育科技人才既实现各自高质量发展，又增强联动发展水平；应着力提升精益化水平，强调对人财物等各类资源的精确规划、优化配置、跟踪问效，全面提高全资源统筹率、全要素生产率、全方位提质率，确保有限资源边界下教育科技人才的良性循环；应着力提升智慧化水平，强调科学运用现代信息技术、智能化工具和手段，推动传统办学形态的转型与变革，提升决策的科学性、管理服务效率和教育教学质量，确保学校各方面工作更加围绕人、关照人、服务人。

高校以“科学组织的治校理教”统筹推进教育科技人才一体化改革，就是要强化办学治校各要素、各参与主体同向同行、高度协同，以组织变革、效率变革、动力变革促进生态变革、质量变革、发展变革，推动高校实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为加快建成教育强国贡献力量。

（作者：张军，系中国工程院院士、北京理工大学党委书记）

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