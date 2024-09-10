人民网北京9月10日电 （记者陈琦）9月9日，北京市东城区以“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国”为主题，在东城区少年宫召开庆祝第40个教师节表彰大会。

北京市东城区召开庆祝教师节表彰大会。主办方供图

会上，北京市东城区区委教育工委书记高伟宣读了《关于表彰2023-2024学年度东城区教育系统先进个人的决定》。北京市第一七一中学熊劲、北京市第二中学高修库、北京汇文中学梁亚平、北京市东城区史家胡同小学郭志滨、北京国际职业教育学校汤朝晖等832名干部教师获得东城区“杰出书记（校长）”“杰出教师”“优秀书记（校长）”“人民教师”“优秀教师”和“先进教育工作者”等荣誉称号。

北京市东城区委书记孙新军向全区广大干部教师、教育工作者致以崇高的敬意和节日的问候，并向受到表彰的干部教师表示祝贺。他就如何做好首都核心区的干部教师提出了四点要求：一是胸怀“大志向”，始终坚守为党育人、为国育才的初心使命；二是彰显“大品格”，涵养身正为范、厚德仁爱的高尚情操；三是锤炼“大本领”，提升传道授业、办学治校的关键能力；四是建强“大机制”，引导全社会形成尊师重教的良好氛围。

据介绍，东城教育系统将持续强化党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全速推进“崇文争先”、全力做实“六字文章”，以实际行动弘扬使命价值、深化“六力提升”，不断推动教育高质量发展，加快建设现代化教育强区。

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