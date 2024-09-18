东华大学党委书记 刘承功

强国必先强教，强教必先强师。习近平总书记在全国教育大会上指出，“要实施教育家精神铸魂强师行动”。作为高等教育工作者，要大力弘扬教育家精神，充分发挥教育家精神的思想感召、价值引领和实践赋能作用，打造高素质专业化教师队伍，为中国特色社会主义教育强国建设积蓄力量。

一是以教育家精神为强师导航。正确理想信念是教书育人、播种未来的指路明灯。教师肩负着铸魂育人的神圣使命，作为传道者，教师自己必须先明道、信道，要把“心有大我、至诚报国”放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者，忠诚于党和人民的教育事业，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程。具体到高校工作实际，我们建设高素质教师队伍，就要把提高教师思想政治素质摆在突出位置，进一步强化党建引领和教师思想政治工作，发挥各级党组织政治引领作用和优秀党员教师带头示范作用，让广大教师牢固树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，立志培养让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

二是以教育家精神为强师铸魂。学高为师，德高为范。教师的职业特性决定了师德是广大教师的灵魂。中国特有的教育家精神，为当代教师的人格修养与精神成长提供了更为明确的榜样示范，是教师自我追求、自我发展、自我完善的价值引领。广大教师要不断加强自我修养，坚守“言为士则、行为世范的道德情操”，满怀“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”，努力做“经师”和“人师”相统一的“大先生”，成为学生为学、为事、为人的示范。具体而言，就是要把教育家精神转化为教书育人、为人师表的行为准则和价值追求，努力成长为具有教育信念和情怀、以教育为志业的高素质教师。在高校教师队伍建设方面，要坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，建立健全师德师风建设长效机制，引导教师把教书育人和师德修养结合起来，按照“四有”好老师要求，提升人格品质，涵养情怀德行，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，更好促进学生健康全面成长发展。

三是以教育家精神为强师赋能。高校教师既是学生成长成才的引路人，又是科研工作的主力军。高校尤其是研究型大学，没有高水平的师资队伍，就很难培养出高水平的创新人才、产生高水平的创新成果。强师之“强”根本在于质量，关键是瞄准打好高水平人才队伍建设和拔尖创新人才培养攻坚战的战略目标，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。面对学生多元化和个性化的教育需求，要善于运用“启智润心、因材施教的育人智慧”，创新教学手法和教育艺术，用爱浸润和触动学生心灵，激发他们对真知、明理的追求，以更大的主动性、创造性，探索建立交互性、合作性更强的师生关系。面对知识创新和科学技术的加速迭代，要秉持“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”，着眼学术前沿和国家重大需求，研究和解决真问题，主动探究新知识、新技术、新理论，不断增强科研创新能力，为实现高水平科技自立自强和建设教育强国、科技强国、人才强国提供有力支撑。

(责编：李依环、熊旭)